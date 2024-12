Aseguran que TSE demuestra sumisión al Órgano Ejecutivo

Observan que el dilatado espacio de tiempo usado para el recuento de votos, así como la suspensión en la aplicación del sistema de conteo rápido, fueron irregularidades que no deben pasarse por alto. Señalan que, con este tipo de falencias en procesos electorales, el Tribunal Electoral no solo demuestra falta de capacidad, sino una preocupante “sumisión” hacia el poder político de turno. Aseveran que, viabilizar e impulsar la complementación de las elecciones judiciales es una tarea que compete a todas las instituciones del Estado y a la ciudadanía en su conjunto.

Fuente: El Diario

Cuestionando que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) haya demorado casi dos semanas en entregar el cómputo final de los comicios judiciales, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Alejandro Reyes, señaló que con este tipo de acciones, el Órgano Electoral vuelve a demostrar lentitud y sumisión al Ejecutivo.

Sumándose a los cuestionamientos por la excesiva tardanza en el cómputo de los resultados finales de la reciente elección de nuevas autoridades de justicia, Reyes observó que el dilatado espacio de tiempo usado para el recuento de votos, así como la suspensión en la aplicación del sistema de conteo rápido, fueron irregularidades que no deben pasarse por alto.

“El Tribunal Supremo Electoral entrega el cómputo finalizado de las elecciones parciales de la justicia, después de dos semanas. Se tomaron demasiado tiempo para entregar estos datos finales, además, no quisieron abrir el TREP por, supuestamente, ahorrar recursos”, cuestionó el legislador paceño.

En criterio de Reyes, con este tipo de falencias en procesos electorales, el Tribunal Electoral no solo demuestra falta de capacidad, sino una preocupante “sumisión” hacia el poder político de turno.

“En todo caso el TSE lo que demuestra no solo es una preocupante lentitud, sino que también hay una clara sumisión al Poder Ejecutivo”, aseguró el parlamentario de oposición.

Apuntando que ahora queda hacer seguimiento a la entrega de credenciales y la posterior posesión de las nuevas autoridades de justicia, Reyes expresó su preocupación por el tiempo que pase antes de poder cambiar a los miembros de las instancias de justicia que no pudieron ser renovadas en su totalidad, debido a una determinación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Para Reyes, viabilizar e impulsar la complementación de las elecciones judiciales es una tarea que compete a todas las instituciones del Estado y a la ciudadanía en su conjunto, siendo una prioridad el poner fin, lo antes posible, a una ilegalidad.

“Claramente, ahora la cuestión es cuándo vamos a reemplazar a los ‘autorprorrogados’ que se quedan, a los que se mantuvieron pese a esta elección parcial y cercenada que no está en la Constitución. La pregunta no solo es al TSE sino a todas las instituciones del Estado”, dijo.

Ante todas las versiones expresadas sobre la situación de las actuales cabezas de la justicia “prorrogadas”, una vez realizadas las elecciones judiciales y posesionadas las nuevas autoridades judiciales, electas por voto popular, Reyes se sumó a los criterios que apuntan a la inmediata y automática finalización de funciones, tal como se señala en la disposición judicial que dio paso a la autoprórroga.

“Los nuevos magistrados que están ingresando son los que deben echar a patadas a los prorrogados, ojalá sea así”, concluyó.

Ayer, el Tribunal Supremo Electoral proclamó los resultados oficiales de los comicios judiciales parciales 2024 y confirmó que la entrega de credenciales a las nuevas autoridades de justicia se realizará este lunes 30 de diciembre.

Óscar Hassenteufel, presidente del TSE, reiteró que en la votación del pasado 15 de diciembre no se registraron observaciones que hayan derivado en la anulación de mesas, por lo tanto, no hubo la necesidad de repetir la votación en ningún recinto electoral.

Asimismo, precisó que no existe ningún recurso de apelación que ponga en dudas sobre el cómputo final de este proceso.

“Quiero dejar sentado que no existe, ante este tribunal, ningún recurso de apelación, no existe ningún recurso de nulidad ni nada que no permita llevar adelante este cómputo nacional”, indicó.

La autoridad electoral además recordó que este el lunes 30 de diciembre, en el Auditorio del Banco Central de Bolivia (BCB), se llevará adelante el acto de entrega de credenciales a las autoridades que fueron electas en los comicios judicial 2024, mientras que el acto de posesión se llevará adelante los primeros días del mes de enero de 2025.

Después de que el Tribunal Constitucional dispuso declarar desierta la convocatoria a elecciones judiciales para el Tribunal Supremo de Justicia en los departamentos de Beni y Pando, y para el TCP en los departamentos de Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija, los comicios judiciales del pasado 15 de diciembre tuvieron que realizarse de forma parcial.

En total, se eligieron a 19 autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental y Tribunal Constitucional Plurinacional.

La semana pasada, señalando que los vocales del TSE, incurrieron en un delito al haber dispuesto cancelar el uso del sistema de conteo rápido el día de votación de las elecciones judiciales, el vocero del Conade, Manuel Morales, justificó la denuncia presentada por esta instancia, apuntando que está acción busca que el TREP tenga plena vigencia en las elecciones generales 2025.

Según el activista, el reglamento de las recientes elecciones judiciales estableció la obligatoriedad de su cumplimiento para candidatos, ciudadanos electores y funcionarios del Órgano Electoral, por lo tanto, cualquiera de estos tres actores puede ser sancionado en caso de incumplir las disposiciones contenidas en esta normativa.

“Si en el reglamento de las elecciones judiciales dice que debe funcionar el TREP, entonces el que incumpla este reglamento merece ser pasible a sanciones”, sostuvo.

