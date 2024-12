Asesora de Adepcoca, Evelin Cossío, fue agredida violentamente, vincula a los «cobardes» a un grupo afín al MAS

Este lunes en la tarde, Daynor Choque fue elegido presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca. Los seguidores de Iver representante de Chulumani al ser inhabilitado

Fuente: ANF

Evelin Cossío, asesora de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), fue violentamente agredida por un grupo “abusivo y cobarde” que identificó como afín al Movimiento al Socialismo. “Mi vida se ha puesto en riesgo”, dijo mientras sollozaba.

La abogada informó que durante la asamblea de Adepcoca donde se eligió a la nueva directiva de esa organización, se inhabilitó a Immer Huanca, representante de Chulumani, por no cumplir los requisitos para ser candidato.

Este hecho molestó no solo a Huanca, sino a sus seguidores que lanzaron dos granadas de gases lacrimógenos debajo del palco, ante esa situación Cossio dijo que optó por bajarse e irse por una de las calles detrás del colegio Ave María, pero de repente una mujer se lanzó contra ella y le agarró de los cabellos.

“Una mujer viene y me agarra de los cabellos, eso es aprovechado por un hombre quien me da una patada en la espalda y me reduce en el piso, y ahí un tumulto de personas me golpea diciendo que por mi culpa Iver Huanca no había sido parte de la elección”, relató en declaraciones a la ANF.

La jurista que ha defendido a varios dirigentes cocaleros cuando fueron detenidos por el gobierno del Movimiento al Socialismo, describió que tiene heridas en el rostro, a causa de los golpes en la espalda tiene fuertes dolores y debe someterse a una valoración especializada”.

Pero no fue la única golpeada, otras tres personas también resultaron heridas por el “grupo cobarde y violento”, sostuvo la abogada, que de acuerdo al informe médico forense tiene cinco días de impedimento el que dependerá de su estado a medida que pasen los días.

Asimismo, informó que ya presentó la denuncia formal contra los “violentos”, dijo no era solo gente de base de Huanca, sino que había dirigentes de Chulumani que también estuvieron presentes cuando le golpearon. La jurista relacionó a Immer Huanca con el Movimiento al Socialismo.

Como evidencia presentó los videos grabados durante las agresiones, hasta ahora ya identificó a dos personas que fueron parte del hecho violento.

Cossío rompió en llanto al relatar que cuando era golpeada en el piso, pensó que ya no se levantaría más, porque incluso una persona apareció con una botella rota. “Había la intención de atentar contra mi vida, jamás en mi vida yo había pasado algo así. Mi vida se ha puesto en riesgo”, aseguró, claramente afectada por lo sucedido.

La abogada espera que la Policía actúe con diligencia y transparencia para dar con todo el grupo que la rodeo y agredió violentamente.

La tarde de este lunes, Daynor Choque fue elegido presidente de la Adepcoca, frente al descontento de la regional Chulumani.