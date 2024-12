Así se prepara Kate Middleton para ser reina antes de lo esperado: la máxima prioridad de la princesa tras su experiencia con el cáncer

El príncipe Guillermo y su esposa han tenido que precipitar su preparación para asumir el trono debido a los problemas de salud de Carlos III y Camila

La princesa de Gales, Kate Middleton, en una fotografía de archivo. (Europa Press)

En un año marcado por desafíos personales, Kate Middleton, la princesa de Gales, se prepara para asumir el papel de reina antes de lo esperado. Según la revista People, esta realidad comienza a cobrar fuerza después de que Kate cerrara el año con su emotivo servicio de villancicos en la abadía de Westminster.

El evento del pasado 6 de diciembre, al que asistieron su esposo, el príncipe Guillermo, y sus tres hijos, fue el cuarto desde 2020, pero este año tuvo un significado especial, marcando su mayor aparición pública desde que completó su tratamiento de quimioterapia.

Si bien es cierto que Kate conocía su destino desde que contrajo matrimonio con el primogénito de Carlos de Inglaterra, los últimos acontecimientos han precipitado un camino hacia el trono que se preveía más largo. Así, tras la muerte de la reina Isabel en septiembre de 2022, Guillermo y Kate se han encontrado en una posición cada vez más prominente dentro de la casa real británica.

Este camino se ha intensificado con las recientes crisis de salud dentro de la familia real. En especial, el diagnóstico de cáncer del rey Carlos y la neumonía sufrida por la reina Camilla, situaciones que han acentuado la proximidad de los Príncipes de Gales al trono.

En esta coyuntura, el servicio de villancicos no solo fue un evento navideño, sino también un reflejo de sus futuras responsabilidades reales. La presencia de Kate emanaba calma y determinación, una imagen pública que contrasta con su reciente lucha contra el cáncer. En una interacción poco común durante el evento, la estrella del pop británica Paloma Faith preguntó a Kate cómo se sentía. La respuesta de la princesa fue sincera, admitiendo que este año había sido inesperadamente desafiante para ella.

En este escenario, las responsabilidades del príncipe Guillermo han aumentado significativamente. Ha comenzado a representar a su padre en compromisos importantes, como la reapertura de la Catedral de Notre Dame en París, donde se reunió con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Así, en medio de la situación personal complicada que los príncipes de Gales atraviesan tras la enfermedad de Kate, han tenido que adaptarse rápidamente para asumir el papel de reyes antes de lo esperado.

Las prioridades de Kate

Según trasladan a People fuentes cercanas a Kate, su experiencia con el cáncer ha cambiado sus prioridades y ahora está todavía más comprometida a equilibrar sus deberes reales con el tiempo en familia, algo que siempre ha considerado esencial. Las mismas fuentes destacan la importancia de una transición paulatina de regreso a sus compromisos públicos, subrayando que la salud y el bienestar de Kate son primordiales.

Por este motivo, la vuelta de la princesa de Gales a sus deberes públicos se está haciendo en sus propios términos y con su salud como máxima prioridad, asistiendo a eventos importantes a los que su esposo ya tenga previsto acudir. “No pueden generar expectativas en la gente con muchos compromisos para que ella sufra un revés, no se sienta bien y se cancelen las cosas”, afirma la exsecretaria de prensa de la reina Isabel, Ailsa Anderson. Y agrega: “La estrategia de una visita inesperada le da flexibilidad. No tiene la presión de sentir que tiene que presentarse”.

Por su parte, el biógrafo real Robert Hardman, autor de The Making of a King: Charles III and the Modern Monarchy, añade: “Nos están animando a no ver esto como un capítulo que termina y luego vuelve a la normalidad, porque el cáncer no funciona así. Los detalles siguen siendo privados, pero no tiene sentido tratar de pasar por alto la realidad de que es una enfermedad impredecible”.