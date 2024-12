ATT: BoA enfrenta 27 procesos y tiene por iniciar otros 7 con multas de hasta Bs 1,68 millones

Luego de que la ATT sancionó con más de Bs 656 mil a Boliviana de Aviación (BoA), esta aerolínea enfrenta otros 27 y tiene por iniciar siete, por falta de información oportuna a pasajeros o por impuntualidad.

Fuente: Brújula Digital

Luego de que la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) sancionó con más de Bs 656 mil a Boliviana de Aviación (BoA), por 14 procesos por impuntualidad, esta aerolínea enfrenta otros 27 y tiene por iniciar siete, con multas que suman más de Bs 1,68 millones, se informó desde la ATT.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El director ejecutivo de la ATT, Néstor Ríos, informó que las sanciones impuestas a BoA, por 14 procesos concluidos, «se deben principalmente al incumplimiento de los estándares de puntualidad en sus vuelos, lo que ha afectado a miles de pasajeros. Durante la reciente temporada de fin de año, la ATT registró más de 300 vuelos demorados operados por BoA, perjudicando a más de 45 mil usuarios».

No obstante, la autoridad acotó que, de las sanciones por incumplimientos en puntualidad, la ATT tiene en curso otros 27 procesos sancionatorios contra BoA, por no brindar información oportuna a los pasajeros y por no contar con el personal suficiente para atender sus reclamos. Estas nuevas sanciones podrían elevar el monto total de las multas a más de Bs 1,47 millones.

Pero eso no es todo, pues tiene otros siete procesos por iniciar, con multas que llegan a más de Bs 280 mil, según informó a Erbol este martes Silvia Claros, directora de Transportes de la ATT.

Claros destacó que por esta época de fin de año las denuncias en contra de BoA se incrementaron, debido a que aumenta el flujo de pasajeros.

En los últimos días, una serie de pasajeros denunciaron a la aerolínea estatal por retrasos en los vuelos nacionales e internacionales y por la falta de información oportuna para sus respectivos vuelos.

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, dijo que uno de los factores para los retrasos es la “sobredemanda” por la época alta de pasajeros que hay en diciembre.

Al respecto, dijo que ya se atienden estos casos y se hacen los mejores esfuerzos para evitar retrasos en los vuelos.

«La ATT está comprometida con la protección de los derechos de los pasajeros y, por ello, realiza un seguimiento constante a las operaciones de todas las líneas aéreas en el país», señaló Ríos. En este sentido, añadió, la institución ha implementado el operativo «Navidad Segura, con Paz y Unidad», desplegando al 100% de su personal en aeropuertos, para garantizar que los usuarios del transporte aéreo reciban un servicio de calidad.

BD/JJC