Bebé abandonada en matorrales sufrió hipotermia, pero su salud es estable

Jhoan Sebastian Mamiña Pereyra

Una bebé recién nacida fue encontrada abandonada en un costado de los matorrales de la zona del Cambódromo, en Santa Cruz, por una mujer que se encontraba en el lugar. Según la testigo, escuchó el llanto de la menor y al acercarse, encontró a la bebé dentro de una bolsa, con el cordón umbilical aún intacto.

La mujer, profundamente conmovida, afirmó: «Yo no tengo hija, pero me hubiera gustado tenerla. No saben valorar, yo cuánto hubiera querido quedármela».

La bebé, que se estima tenía entre una a dos horas de nacida, llegó en condiciones no críticas, pero presentaba signos de deshidratación leve a moderada e hipotermia leve. Afortunadamente, fue asistida de inmediato por una ambulancia, que la trasladó al Hospital de Niños, donde fue atendida por un equipo médico.

Según los primeros informes, la bebé pesa aproximadamente dos kilos y medio, aunque su estado es estable, permanece bajo observación médica debido al riesgo de infección por el cordón umbilical expuesto. Los médicos han señalado que la menor está siendo sometida a los estudios y laboratorios correspondientes para descartar posibles enfermedades que haya podido contraer por la madre.

La bebé, que tiene 38 semanas de gestación, permanecerá en el hospital durante esta semana y la próxima para continuar con las observaciones y análisis pertinentes. La Defensoría de la Niñez ya ha intervenido en el caso e inició las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de la madre y esclarecer los hechos.