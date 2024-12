Biden enciende su último árbol de Navidad en la Casa Blanca

El presidente estadounidense, Joe Biden, y la vicepresidenta, Kamala Harris, compartieron este jueves (05.12.2024) los focos en la ceremonia para encender el árbol de Navidad de la Casa Blanca.

El mandatario fue el único que se dirigió a la ciudadanía desde el escenario, pero Harris estuvo entre el público acompañada por su esposo, Douglas Emhoff, y Biden dio la bienvenida a los presentes también en su nombre.

Al presidir su último encendido del árbol de Navidad en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden dijo que su deseo para la nación ahora, y siempre, era que «sigamos buscando la luz de la libertad y el amor, la bondad y la compasión, la dignidad y la decencia».

