Cabildo Ciudadano será desde este miércoles a las 17:00; no asistirán “algunos directores” del Comité Cívico, señala diputado

“Los que no van a estar presentes son algunos directores del Comité que han decidido hacerse a un lado”, sostuvo el diputado Richard Ribera (Creemos) al considerar que esto se da por una inacción

Nicole Bisbal







Fuente: Unitel

El diputado Richard Ribera (Creemos), quien es uno de los convocantes del denominado ‘Cabildo Ciudadano’, confirmó que este encuentro se llevará adelante desde las 17:00 de este miércoles a los pies del Cristo Redentor (tomar nota quienes circulan por la zona), en la capital cruceña, siendo uno de los aspectos más llamativos que no participarán dirigentes del Comité Pro Santa Cruz.

“El Comité cívico va a ser parte de este cabildo (…) Los que no van a estar presentes son algunos directores del Comité que han decidido hacerse a un lado, lógicamente respetamos, ellos están en un proceso de inacción que no les permite ser parte de esta lucha”, sostuvo el parlamentario.

Tal cabildo es una iniciativa ciudadana a la que se suman diferentes sectores como el transporte, el gremial o el académico, según Ribera, quien refirió que se apunta a concentrar a un millón de personas con las que se determinará acciones a seguir en favor del pueblo boliviano.

“Vamos a hablar acerca de los presos políticos, vamos a hablar acerca de la justicia con los autoprorrogados, vamos a hablar de nuevo padrón electoral, de la escasez del diésel, de la economía, del problema energético que eso nos viene con este Gobierno que no hace nuevas exploraciones”, agregó el diputado.

Más temprano, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, manifestó que este cabildo es un mitin político convocado por gente relacionada al líder opositor Jorge Tuto Quiroga y a la alianza Creemos.

“El Comité pro Santa Cruz es una institución apartidaria, que no hace política partidaria, por lo que no puede participar de estas actividades: No vamos a participar porque no nos corresponde”, dijo el dirigente.