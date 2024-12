«Cada 24 de diciembre, brindamos por el niño Jesús y el título de The Strongest», afirma Pablo Escobar recordando el 2016

Por Jhoan Sebastian Mamiña Pereyra

La Paz, Bolivia.-

En una emotiva reflexión sobre los recuerdos de su carrera, el exjugador de The Strongest, Pablo Escobar, recordó el histórico título logrado por el club gualdinegro el 24 de diciembre de 2016. En sus palabras, Escobar evocó cómo ese día se convirtió en un momento memorable para él y para toda la hinchada atigrada, destacando el particular contexto del partido que terminó celebrándose en la víspera de Navidad.

«Me acuerdo que teníamos que jugar un 23 de diciembre, pero terminamos jugando un 24 a las 12 porque ellos no se iban a presentar. Lo dijo su presidente, Guido Loayza. Ahora, cada 24 de diciembre, cuando levantemos las copas, vamos a brindar por el niño Jesús y por el título del Club The Strongest por los próximos años», mencionó Escobar en una entrevista, rememorando cómo aquel partido, que parecía no ocurrir, se transformó en un símbolo de la lucha y la gloria del club.

El 24 de diciembre de 2016 se convirtió en una fecha emblemática para The Strongest, ya que el equipo logró un título que quedará en la historia del club y del fútbol boliviano. Ese día, Escobar y su equipo celebraron con la hinchada un campeonato que marcó el final de una espera prolongada, consolidando la grandeza del club.