Califican de «clientelar” registro de militantes en la agrupación Morena de Eva Copa

La entrega de “regalos” a las personas a cambio de registrarse en la agrupación política Movimiento de Renovación Nacional (Morena) que impulsa la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, fue considerada como una “medida clientelar”.

Un puesto de registro de militantes para la organización política Morena. Foto: ANF

La politóloga Erika Brockmann, en contacto con la ANF, dijo que esa práctica es cuestionada en otros países mientras que en Bolivia se está convirtiendo en un mecanismo para la habilitación de una organización política.

“El primer eslabón de la cultura clientelar en Bolivia se lo encuentra en el proceso de registro de firmas de la militancia para viabilizar la legalidad y la habilitación de un partido. El clientelismo se lo ve en distintas sociedades como una falta o delito, pero nuestro país, -y a mí me preocupa muchísimo-, este tipo de intercambio está logrando constituirse en un referente que otorga legitimidad en la representación clientelar a quien lo ejerce”, afirmó.

El martes, este medio constató que en los puntos de registro de Morena que se instalaron en la urbe alteña se entrega tarjetas de telefonía móvil de Bs 10 (Entel, Viva y Tigo) a cambio de que las personas se inscriban como militantes de esa agrupación.

“Se regalan tarjetas Entel, Viva y Tigo” se lee en el letrero que está colgado en la carpa de Morena ubicada en la Ceja, al frente del Centro de Referencia Ambulatorio (CRA) y cerca de Sedevir.

Esa no fue la única ocasión, a mediados de noviembre se observó que se estaba obsequiando tarjetas telefónicas o souvenirs en una carpa que fue instalada en proximidades de la Universidad Pública de El Alto (UPEA).

A la vez, Brockmann dijo que esas acciones riñen con la ética al momento de conformar una agrupación política. “Riñe en lo ético, pero en ese momento, cuando hay una crisis económica y una relación clientelar, la gente no lo valora, la sociedad no valora esto como una actitud antiética, no se detiene a pensar en ese tipo de situaciones”.

Asimismo, indicó que, si se analiza el espíritu de la Ley de Régimen Electoral con relación a las sanciones, cualquier tipo de intercambio prebendal o clientelar entre el adherente y la organización política es observado.

En su criterio, en los últimos tiempos solo las militancias del Movimiento Al Socialismo (MAS) y de Soberanía y Libertad (Sol.Bo) se registraron de manera voluntaria y sin ningún tipo de prebenda o a cambio de dádivas. Aunque en el último tiempo, los servidores públicos han sido “obligados” a registrarse como militantes del MAS.

“El único partido que, en los últimos tiempos, ha logrado un proceso de adhesión voluntaria importantísimo ha sido el MAS, porque tiene una adhesión corporativa identitaria importante en ese momento. En su momento también ocurrió lo mismo con Sol.Bo. Cuando se perdió la sigla el MSM y ante el riesgo que el MAS obtenga la alcaldía de La Paz, la gente se sumó de una manera masiva para lograr que Sol.Bo, en tiempo récord, consiga las firmas y esa fue una decisión voluntaria”, precisó.

Liderazgo regional

Por otra parte, la politóloga advirtió que la conformación de esa agrupación política solo tendrá alcance regional, tomando en cuenta que está siendo constituida al calor de un liderazgo y difícilmente tendrá una trascendencia nacional.

“Eva Copa representa un liderazgo, pero todas estas organizaciones que han nacido al calor de un liderazgo son tremendamente regionalizadas y no sé si le va a alcanzar para poder hacer un partido político de alcance nacional, o quizás haga una agrupación que le permita simplemente tener una vigencia departamental o municipal”, puntualizó.

