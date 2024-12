Calle pide ampliar investigación por trata de personas a Rodríguez, Loza y Héctor Arce

En criterio de Rufo Calle hay una “dictadura sindical” en el Chapare y el entorno de Morales “protege a un criminal”.

El exejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) Rufo Calle pidió ampliar la investigación contra Evo Morales, por trata de personas con agravante, a su entorno. Mencionó al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, al senador de la facción evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Leonardo Loza y al diputado Héctor Arce, por “proteger” a Morales.

“Se debe ampliar la investigación (e incluir a Leonardo) Loza, Andrónico Rodríguez, Héctor Arce a los supuestos dirigentes (cercanos a Morales), porque allá, ya es mucho tiempo que no hay democracia sindical (…) hay una dictadura, esto es una protección a un criminal. Él (expresidente) dijo de su propia lengua: Aquel que huye, que escapa de la justicia, es un delincuente confeso”, dijo en entrevista con Bolivia Tv.

Por ese ilícito, la Fiscalía Departamental de Tarija imputó formalmente a Morales, emitió una orden de aprehensión y se activó una alerta migratoria, para que no salga del país. Sin embargo, pobladores y dirigentes del trópico cochabambino cerraron filas por su líder y anunciaron que su captura “no será sencilla”.

El caso que se investiga tiene que ver con una supuesta relación que mantuvo Morales con una adolescente, de la que nació una niña, cuando él aún era presidente de Bolivia.

Morales, según información de la Policía Boliviana, está atrincherado en el Trópico, región bastión de su liderazgo social y político, y descartó una eventual comparecencia ante las autoridades tarijeñas.

“Aquel que no tiene nada, no tiene que temer a nada, él mismo decía: Aquel que huye a la justicia, aquel que escapa, es delincuente confeso, ¿Quién está convirtiéndose en un delincuente confeso?, el señor Evo Morales está usando a la gente allegada del sector del Chapare, vale decir, esa región que se ha convertido prácticamente tierra de nadie, donde no ejerce la Constitución (Política del Estado), las autoridades, las leyes”, le recordó Calle.