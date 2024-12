Carlos Börth: Morales enfrenta las consecuencias de su conducta al amparo del abuso de poder

El político Carlos Börth aseguró que el expresidente Evo Morales está enfrentando las consecuencias de su conducta amparado en el abuso de poder y que no hubiera sido posible su procesamiento si no se desmontaba el “andamiaje político”, que se originó por las pugnas entre evistas y arcistas.

Solo la pelea entre Evo Morales y el Gobierno, que él mismo encumbró, ha posibilitado el “desmontaje del andamiaje político” que mantuvo al exmandatario libre de toda acción judicial en su contra, hasta ahora.

“Evo Morales está enfrentando las consecuencias de su conducta, de su conducta al amparo del abuso de poder porque él hizo abuso de poder, pero tiene una dimensión política. Para poder procesar a Evo Morales tuvieron que pasar algunas fases sin las cuales no hubiera sido posible (procesarlo)”, sostuvo el político.

La exautoridad es investigada por el delito de trata y tráfico de personas, por presuntamente haber estado involucrado con una adolescente de 15 años cuando él era presidente del Estado. Por este caso ya fue denunciado en 2020 por el presunto delito de estupro, pero la fiscalía de La Paz cerró el mismo.

Sin embargo, la fiscalía de Tarija reabrió el caso, pero con otro tipo penal: trata y tráfico de personas. Este lunes, la fiscal departamental Sandra Gutiérrez informó que Morales fue imputado, que existe una orden de aprehensión en su contra y una alerta migratoria para evitar su fuga.

Börth detalla que para llegar a ser procesado pasaron varios hechos políticos, primero el Tribunal Supremo Electoral no reconoció el congreso del MAS que convocó Morales en Lauca Ñ, instancia en la que sus bases lo eligieron candidato “único” para las elecciones presidenciales de 2025.

Luego el Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la sentencia 1010 cierra el paso para que Morales sea nuevamente candidato, pero el otro auto constitucional 083 le niega su condición de jefe del MAS y finalmente este mismo TCP termina reconociendo el congreso del arcismo como válido y despojando al exmandatario de su sigla el MAS.

“Tuvo que desmontarse el andamiaje político para poder procesar a Evo Morales, es decir estamos presenciando en Bolivia -la primera vez- que actores políticos poderosos, la justicia finalmente puede perseguir y sancionar demostrándose su culpabilidad es lo que estamos viviendo”, insistió el también analista.

No obstante, dice que esto no hubiera sido posible si es que no hubiera habido la ruptura entre Luis Arce y Evo Morales. “Si no sucedía el desmontaje del andamiaje político no lo hubieran procesado, por eso es aleccionador es muy importante lo que estamos viendo”, explicó.

