Carmelo Lens; “Los bolivianos estamos ante una inseguridad jurídica”

El abogado, docente universitario, ex juez, ex gobernador del Beni, Carmelo Lens, aseguró que hoy el pueblo boliviano vive una inseguridad jurídica, ocasionado por los magistrados que decidieron auto prorrogar su mandato, y además cancelaron parcialmente las nuevas elecciones judiciales, perjudicando especialmente a departamentos como el Beni.

Fuente: https://lapalabradelbeni.com

“Los bolivianos estamos ante una inseguridad jurídica ocasionada por algunas autoridades que en el transcurso del tiempo nos va a generar una serie de necesidades y problemas que van a ser de difícil solución. Eso genera que no haya respeto a la voluntad popular, que no haya respeto al ejercicio de los derechos políticos y ciudadanos establecidos en la Constitución. Eso hace que no haya la seguridad jurídica que todos pretendemos”, declaró Lens.

Lens, aseguró que “ciertas figuras”, han venido manipulando la justicia y el proceso electoral.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“En virtud de todas estas figuras que se han venido manipulando, porque hay que decirlo, todo esto tiene un fin, ha sido con intereses marcados y ya definidos. ¿Ya? El por qué hay auto prorrogados. Ni la Constitución Política del Estado (CPE), ni la ley del Tribunal Constitucional, establece la figura del auto prorrogado”, enfatizó.

“Ambas disposiciones, principalmente la Constitución, que está por encima de todo, establece que el periodo de funciones de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), como los magistrados de la Corte Suprema es de 6 años. Una vez cumplido, ellos automáticamente cesan de sus funciones. ¿Pero qué ocurre cuando ellos siguen ejerciendo? En primer lugar, genera una inseguridad jurídica, porque la misma Carta Magna, es decir, la CPE, establece que son nulos los actos de quienes ejercen jurisdicción y competencia de una manera de la ley”, completó.

Lens, aseguró que parte del daño que esta prorroga está causando a la justicia y al pueblo boliviano, significa que todos los fallos emitidos desde el primero de enero, no tienen valides legal.

“Eso implica que las resoluciones ya emitidas por estas personas, que ya fenecieron su mandato legal, prácticamente no tienen ninguna validez legal. Y tengo entendido que hay más de 7.000 o 5.000 o 7.000 sentencias constitucionales que se han emitido en todo este tiempo, que después, obviamente, cuando se restituya la legalidad en el sistema judicial boliviano, van a ser objeto de algunos recursos constitucionales. El comportamiento de estas personas también se enmarca en responsabilidades penales”, enfatizó.

“Hay un delito que se llama usurpación de funciones. Por lo tanto, pueden ser sujetos de un proceso de responsabilidades. Las intenciones, les decíamos un principio, son marcadas”, completó el jurista.

Elecciones parciales

Lens habló sobre la figura de “elecciones parciales”, que vivirá el país durante este mes de diciembre.

“Sabemos las consecuencias que va a generar esto. Van a haber reelecciones parciales en el mes de diciembre, el 15 de diciembre, y las otras, con seguridad, van a ser postergadas para el año 2025. Lo que va a generar también otro problema en el proceso eleccionario”, declaró.

“La ley electoral establece que no puede haber los procesos electorales en un solo año. Por lo tanto, al trasladarse el resto de las elecciones que habrán sido postergadas para el año 2025, va a obligar que las elecciones nacionales establecidas para el mes de agosto de 2025 se prorroguen también hasta el año 2026. Por eso es que empezaba diciendo que no hay un respeto al derecho político que tenemos los ciudadanos de ejercer libremente nuestro voto para elegir nuestras propias autoridades”, advirtió finalmente Carmelo Lens.