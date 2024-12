Caso Mutualista: Abogado de la familia Crapuzzi insiste que títulos de la Alcaldía cruceña sobre el predio son de este año

Waminqa Serrano, abogado de Nelson Crapuzzi, aseguró que el título de su defendido sobre el mercado Mutualista datan de 1969.

Leyla Mendieta Cruz







Fuente: Unitel

Persiste la disputa entre el municipio de Santa Cruz de la Sierra y la familia de Nelson Crapuzzi por la propiedad del predio del mercado Mutualista. Este caso está en la Justicia y esta semana el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) rechazó la solicitud de enmienda de gremiales y ratificó el fallo en favor de la parte privada.

Ante ello, el abogado de la familia Crapuzzi, Waminqa Serrano, señaló que su defendido tiene los títulos de propiedad del terreno desde el año 1969 mientras que la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra recién los tiene inscritos desde el 14 de octubre de este año. “No tenían documentos, sus títulos son de este año”, insistió.

[Foto: Unitel] / El Mercado Mutualista está ubicado en la zona norte de Santa Cruz de la Sierra

Explicó que la familia Crapuzzi recurrió al Concejo Municipal porque fue esta instancia que aprobó una ley que se sobreponía al derecho propietario a su favor.

Aseguró que en esta disputa, el concejal Miguel Fernández consultó al Ejecutivo qué títulos de propiedad tenía sobre el mercado y en respuesta le dijeron que ninguno y que las ordenanzas sobre la expropiación no se habían publicado.

Agregó que la ordenanza 285 que expropiaba desde la avenida Alemania hasta la Mutualista fue modificada con otra; sin embargo, indicó que los pagos que realizó la Alcaldía cruceña se realizan con la anterior ley.

Sobre los concejales Juan Carlos Medrano y Miguel Fernández, cuestionados por supuestamente apoyar a privados, Serrano aseguró que no tiene ningún acuerdo con ninguno.

Serrano dijo que es falso que se pagó a la familia y tampoco se publicaron las ordenanzas de expropiación en la gaceta; es decir, “no tiene vida jurídica. Es como el caso de Andrónico Rodríguez (senador) al no publicarse la ley que aprobó no tiene vida, no es válida”.

Añadió que los títulos de propietarios de la zona, las familias Domínguez y Vásquez y otras, no tienen colindancia con el de la familia Crapuzzi.

“La Alcaldía nunca tuvo título, dejen de mentirle a la ciudad”, sostuvo el abogado.

Por su parte, abogado de los gremiales, Otto Ritter, remarcó que los títulos de Crapuzzi corresponden a otra zona de la ciudad y que se adulteró estos documentos oficiales.

Unitel busca una respuesta de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra sobre este tema. Aunque, en los últimos pronunciamientos aseguraron que cuentan con el derecho propietario.