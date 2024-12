Cierre de la orejuela auricular izquierda después de la ablación por fibrilación auricular

Ronald Palacios Castrillo

Resumen

Se recomienda la anticoagulación oral después de la ablación de la fibrilación auricular en pacientes con alto riesgo de accidente cerebrovascular. El cierre de la orejuela auricular izquierda es una alternativa mecánica a la anticoagulación, pero faltan datos sobre su uso después de la ablación de la fibrilación auricular.

Métodos

Wazni,et.al., [NEJM.DOI: 10.1056/NEJMoa2408308] realizaron un ensayo aleatorizado internacional en el que participaron 1600 pacientes con fibrilación auricular que tenían una puntuación elevada (≥2 en hombres y ≥3 en mujeres) en la escala CHA2DS2-VASc (rango, 0 a 9, con puntuaciones más altas indicando un mayor riesgo de accidente cerebrovascular) y que se sometieron a ablación con catéter.

Los pacientes fueron asignados aleatoriamente en una proporción de 1:1 para someterse a un cierre de la orejuela auricular izquierda o recibir anticoagulación oral.

El criterio de valoración principal de seguridad, probado para determinar su superioridad, fue el sangrado mayor no relacionado con el procedimiento o el sangrado no mayor clínicamente relevante.

El criterio de valoración principal de eficacia, probado para la no inferioridad, fue un compuesto de muerte por cualquier causa, accidente cerebrovascular o embolia sistémica a los 36 meses. El criterio de valoración secundario, probado para la no inferioridad, fue hemorragia mayor, incluyendo hemorragia relacionada con el procedimiento, a lo largo de 36 meses.

Resultados

Un total de 803 pacientes fueron asignados a someterse a cierre de la orejuela auricular izquierda, y 797 a recibir terapia anticoagulante.

La edad media (±DE) de los pacientes fue de 69,6 ± 7,7 años, el 34,1% de los pacientes eran mujeres, y la puntuación media de CHA2DS2-VASc fue de 3,5 ± 1,3.

A los 36 meses, se había producido un evento de criterio de valoración principal de seguridad en 65 pacientes (8,5%) en el grupo de cierre de la orejuela auricular izquierda (grupo del dispositivo) y en 137 pacientes (18,1%) en el grupo de anticoagulación (P < 0,001 para superioridad); Se había producido un evento de eficacia primaria en 41 pacientes (5,3%) y 44 pacientes (5,8%), respectivamente (P < 0,001 para la no inferioridad); y se había producido un evento de eficacia secundaria en el 3,9% y el 5,0% (P < 0,001 para la no inferioridad).

Se produjeron complicaciones relacionadas con el dispositivo o el procedimiento de cierre de la orejuela en 23 pacientes.

Conclusiones

Entre los pacientes que se sometieron a una ablación de la fibrilación auricular con catéter, el cierre de la orejuela auricular izquierda se asoció con un menor riesgo de sangrado mayor no relacionado con el procedimiento o sangrado no mayor clínicamente relevante que la anticoagulación oral y no fue inferior a la anticoagulación oral con respecto a un compuesto de muerte por cualquier causa, accidente cerebrovascular o embolia sistémica a los 36 meses.