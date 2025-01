Cita a ciegas: Hombre denuncia que una mujer lo dopó y le robó Bs 4.000

La víctima asegura que la mujer que conoció a través de la aplicación de citas tenía aproximadamente unos 25 años.

“Al ingerir el coctel, a los 20 minutos o a la media hora comencé a ver borroso y me vació todas las cuentas y me robó el celular”, afirmó la víctima.

Según el afectado, conoció a la mujer durante dos meses, sin imaginarse que, en su primera cita le quitaría todo lo que tenía.

“Me robó Bs 4.000 entre todas las cuentas y desapareció. Le hablé de otro número y me contestó ‘yo no lo hice’ y me bloqueó”, explicó la víctima.

El hombre sentó la denuncia ante las Fuerza de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y al dar la identidad de la mujer descubrió que cuenta con antecedentes penales, pues según las averiguaciones realizadas por el afectado ya habría sido aprehendida en La Paz.

La víctima sospecha que actuó en complicidad con otras personas, pues el boliche donde se citaron estaba oscuro y solo había una encargada.