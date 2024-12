Claudia Sheinbaum reacciona a la detención de ‘El Mini Lic’ en EEUU: “Una muy importante”

Dado que desde muy joven fue parte del crimen organizado -de manera específica desde los 18 años-, fue considerado por las autoridades de Estados Unidos como uno de los objetivos principales. Tras ser encarcelado, recuperó su libertad en 2022 luego de que una Corte con sede en California considerada que ya había colaborado lo suficiente con ellos para mantener la lucha contra el narco.

Sin embargo, el FBI dejó de considerarlo testigo colaborador para con ello, pasar a ser un objetivo principal al continuar con el tráfico de sustancias prohibidas en el norte de Sinaloa y, por supuesto, el país que pronto será gobernado por Donald Trump.

Por ahora, la confirmación de la detención de ‘El Mini Lic’ por parte de la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México es la primera impresión que se tiene por parte del Gobierno de México. Se espera que sea durante la conferencia de prensa conocida como La Mañanera del Pueblo cuando Omar García Harfuch de a conocer más detalles, pues en lo que resta del fin de semana, la presidenta continuará con actividades por el sureste mexicano relacionadas con la inauguración de obras y anuncios de programas sociales.

FOTO DE ARCHIVO. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reacciona a la detención de ‘El Mini Lic’ / Claudia Sheinbaum via X/Handout via REUTERS ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR TERCEROS. NO REVENTA. SIN ARCHIVO. CRÉDITO OBLIGATORIO