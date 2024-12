Claure considera que Arce es uno de los peores presidentes

En una entrevista con un canal de televisión, el empresario abordó diversos temas de la política nacional, como las elecciones generales, las encuestas que impulsa, su relación con actores políticos y su visión sobre un cambio necesario para el país.

Fuente: Brújula Digital

El empresario Marcelo Claure calificó al presidente Luis Arce como uno de los peores mandatarios en la historia de Bolivia y expresó su interés en apoyar a un candidato de oposición que sea elegido a través de elecciones primarias de cara a los comicios generales de 2025.

“Creo que (Luis) Arce es uno de los peores presidentes en la historia de Bolivia y yo he intentado ayudar desde que estuvo en el poder, (pero) no se le dio la gana ni de responder un mensaje, ni de darme una reunión por cortesía”, dijo Claure en una entrevista con el periodista Tuffí Aré, transmitida anoche por Bolivisión

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En el diálogo, el empresario abordó diversos temas de la política nacional, como las elecciones generales, las encuestas que impulsa, su relación con actores políticos y su visión sobre un cambio necesario para el país.

Elecciones y primarias por medio de una aplicación

Propuso realizar elecciones primarias voluntarias mediante una aplicación para teléfonos celulares y destacó que esta tecnología es más transparente que el sistema tradicional. A la vez, algo que parece contradictorio, dijo que seguirá haciendo encuestas, que era el método ideado por él para “orientar” por quien votar en las elecciones de 2025.

“No sé si se puede, pero llegar a cientos de miles de personas, tener suficiente tiempo para que se puedan registrar en el aplicativo y (…) dar suficiente tiempo para que todos los políticos puedan mostrar cuál es su programa de gobierno (…) Y si logramos hacer eso, ahí sí que me encantaría apoyar a ese candidato, porque es el candidato que ganaría al MAS”.

Además, subrayó que el candidato opositor debe ganar con un margen amplio para asegurar la mayoría en el Legislativo y garantizar la gobernabilidad.

Críticas a Arce y Evo Morales

Claure mencionó que, según una encuesta reciente, el índice de aprobación de Luis Arce es “extremadamente bajo”, con un porcentaje inferior al 5%. Opinó que sería un grave error si el mandatario decide postularse nuevamente.

En relación al expresidente Evo Morales, Claure expresó estar “totalmente decepcionado” de él debido a las denuncias que lo vinculan con menores de edad. Negó haber intentado “resucitar” políticamente a Morales al incluirlo en la encuesta que presentó la semana pasada.

Dijo que lo hizo, pese a que Morales está inhabilitado, para reflejar el peso que aún tiene entre los votantes.

“La encuesta (busca) entender qué piensan los bolivianos, y qué dijo la encuesta, que hay un 18% de bolivianos de que si Evo Morales sería candidato, votaría por él. Hoy ya no tenemos candidato, ojo, entonces, ¿qué hemos hecho? He intentado poner las potenciales figuras que podrían ser candidatos en Bolivia y saber qué piensa el pueblo de Bolivia”.

Negocios y el litio boliviano

El empresario descartó cualquier intención de ocupar un cargo público, pero manifestó su interés en asesorar al futuro gobierno para que aproveche de la mejor manera los recursos naturales del país, especialmente el litio.

Aclaró, sin embargo, que tampoco tiene intención de hacer negocios con los recursos naturales de Bolivia.

“Hay mucha gente que dice, ‘Marcelo quiere involucrarse en la política porque le interesa el litio boliviano’. A mí me interesa a que Bolivia sepa qué hacer con el litio boliviano y a mí lo único que me interesa en la política en este momento es poder ayudar a que mi país salga adelante y siempre le he dicho, me pongo a disposición del futuro presidente”.

Litio y sociedad con Gill

Respecto al litio y los recursos naturales, el periodista Aré preguntó sobre la sociedad que tiene con Carlos Gill, propietario de La Razón, con quien crearon una empresa de energía basada en Madrid, España de nombre Li3 Energy Holding SL.

Claure dijo que no tiene “ningún problema” en ser socio de Gil, “como soy socio de 500 otras personas en las diferentes empresas que invierto en el mundo”.

“Con Carlos Gil, él es socio de una empresa en la cual yo también soy socio, soy un socio minoritario, Carlos es socio minoritario”. Reconoció, sin embargo, que en el país en el tema del litio “no existe cómo invertir en el litio” y que esto podría cambiar con la incorporación de “las empresas más importantes”.

Próximas encuestas y críticas

Claure anunció que seguirá con sus encuestas, las cuales, aseguró, serán cada vez más precisas. Según él, estos estudios ofrecen a los políticos un panorama de lo que piensa el electorado y ayudan a “que los bolivianos sepan qué están pensando los otros 11 millones de bolivianos”.

La encuesta presentada la semana pasada por Claure fue recibida en los últimos días con escepticismo y críticas.

Analistas y exautoridades cuestionaron supuestas inconsistencias en las respuestas y sugirieron que el empresario podría tener intereses económicos, especialmente en el sector del litio, como motivación para influir en la campaña electoral.

BD/AGT/JA