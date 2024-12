Tras la especulación que se generó por su reciente intromisión en el escenario político, el empresario Marcelo Claure rechazó que su fin sea ser candidato presidencial u optar a algún cargo político. Sin embargo, reconoció que su objetivo es asesorar al próximo gobierno para sacar a Bolivia adelante.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“A mí lo único que me interesa en la política en este momento es ayudar a que el país salga adelante. Siempre lo he dicho, me pongo a disposición del próximo presidente”, afirmó durante su entrevista en Aquí en Vivo de Bolivisión.

Además, rechazó versiones sobre un posible interés en recursos naturales, como el litio, para sacar un beneficio personal en desmedro del país.

Litio

“Mi objetivo es que el Gobierno sepa qué hacer con el litio”, respondió el empresario. De acuerdo con Claure, Bolivia posee un tercio de la reserva mundial de litio y, a diferencia de algunos analistas, considera que el país todavía puede sacar provecho a este importante recurso.

En su criterio, la era de la electrificación apenas comienza, por lo que Bolivia puede convertirse en un mercado importante para las empresas automotrices y otros interesados en trabajar con el litio. Sin embargo, destacó que las trasnacionales solo serían socias, pero los réditos serán en favor del Estado.

“Tengo una idea bien clara de lo que necesita Bolivia”, afirmó y por ello reiteró que su objetivo es asesorar al siguiente gobierno.

Elecciones primarias

En ese contexto, hizo hincapié en las elecciones generales de 2025, pues considera que el 80% de los bolivianos, según los datos de la encuesta que encargó a la empresa Panterra, demanda “a gritos” un cambio.

Así, sostuvo que una de las maneras de tener un buen candidato, al cual él estaría dispuesto a apoyar, sería con la realización de elecciones primarias.

“Yo soy un proponente total de que Bolivia debería tener primarias (…), sería un sueño poder financiar las primarias”, afirmó.

Las elecciones primarias, que debían realizarse esta gestión, se suspendieron con el objetivo de priorizar las elecciones judiciales del próximo 15 diciembre, ya que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no puede llevar dos procesos electorales en simultaneo.

Sin embargo, muchos actores políticos califican a las primarias como un gasto innecesario, debido a que cada partido ya define a su candidato.

Pero, en el contexto de división que atraviesa la oposición, Claure señaló que las elecciones primarias permitirán unir el voto en un único candidato que podrá vencer al Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones 2025.

Explicó que estas elecciones primarias podrían realizarse de manera digital, lo que implicaría menos gastos, a través de teléfonos móviles y las personas podrán elegir al político que les gustaría que compita en las próximas elecciones presidenciales. En su criterio, este método es más transparente que la forma tradicional.

“Ahí sí me gustaría apoyar a ese candidato, porque es el candidato que vencería al MAS”, añadió.

Proyecto Bolivia 360

En criterio del dueño del Club Bolívar, el gobierno del MAS, en manos del presidente Luis Arce, no escucha al sector empresarial y tiene una desaprobación bastante elevada, por lo que inclusive lo calificó como una de las peores gestiones de la historia, por llevar al país a una crisis económica sin precedentes.

Por ello, Claure trabaja en el Proyecto Bolivia 360 que incluye un plan de reactivación económica, el cual será elaborado por economistas y exministros del área de todo el mundo (financiado con su dinero); la creación de un instituto de formación de líderes políticos; la implementación de inteligencia artificial para diagnósticos en salud; un fondo de créditos para los microempresarios; y la continuación de las encuestas para conocer al candidato mejor perfilado.

Independientemente del ganador de las próximas elecciones, Claure entregará el plan al próximo gobierno desde el primer día, pues el país “no tiene tiempo que perder”.