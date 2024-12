Comerciantes de comida se ven perjudicados ante el desabastecimiento de aceite en El Alto

Este viernes las distribuidoras de líquido oleaginoso a granel en El Alto se encontraban cerradas, muchas personas con botellas descartables en mano debieron volver a sus casas sin encontrar el producto para preparar los alimentos.

Fuente: Unitel

Ante el desabastecimiento de aceite vegetal, los comerciantes de comida son uno de los sectores perjudicados ya que no encuentran el producto para adquirir en las tiendas.







Este viernes las distribuidoras de líquido oleaginoso a granel en El Alto se encontraban cerradas, muchas personas con botellas descartables en mano debieron volver a sus casas sin encontrar el producto para preparar los alimentos.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Estoy esperando desde las 07.30, hartos se han ido y no abren. Algunas tiendas de oculto venden, esta botella (una descartable de dos libros) venden a Bs 30 y yo no tengo para eso”, dijo a UNITEL una de las cocineras que busca encontrar el producto.

Otra de las comerciantes detalló que solo le queda una reserva de aceite pero que se terminará en unos días y si no encuentra deberá para su venta.

“En ninguna parte hay aceite. Yo me vendo comidita y ya no hay. Tengo un poquitito con eso no más, que voy a hacer”, lamentó la mujer.

Por su parte el gerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores, informó que se comenzará a producir y comercializar aceite comestible en las próximas semanas.

No obstante, en horas de la mañana de este viernes en al menos dos tiendas de Emapa en La Paz se generaron protestas por parte de la población que busca el producto. Al no encontrar, bloquearon las calles colindantes.