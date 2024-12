¿Cómo votar en las judiciales? Dos expertos señalan el camino para frenar la “dictadura constitucional” y el “golpe judicial”

Por decisión del Tribunal Constitucional, solo habrá elecciones para el TCP en cuatro departamentos y elecciones para el Tribunal Supremo de Justicia en siete departamentos. Entre tanto, los integrantes del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Agroambiental serán elegidos en los nueve departamentos de Bolivia

¿Votar o no votar en las elecciones? ¿Cómo votar? ¿Por quiénes votar? ¿Servirá de algo ir a elecciones parciales? Esas y otras preguntas fueron respondidas por los juristas José Antonio Rivera y Silvia Salame, ambos exmagistrados del Tribunal Constitucional (TCP), que estuvieron en el programa Sumando Voces en Directo de este jueves.

Ambos coincidieron que es mejor ir a votar en las elecciones de este domingo 15 de diciembre porque es la única manera de iniciar un proceso que ponga fin a “la dictadura constitucional” como dice Rivera, o al “al golpe judicial”, como lo califica Salame.

“Sí vale la pena (ir a votar) así tengamos que elegir uno, vale la pena porque no podemos continuar viviendo un golpe de Estado judicial, o sea, estamos viviendo al margen de lo que es un estado de derecho”, dijo la senadora Salame.

Agregó que “el peor error que podríamos cometer es no ir a votar, votar nulo o votar blanco, tenemos que salvar el sistema judicial y por lo menos con estas elecciones daremos inicio a un pequeño salvataje”.

Rivera concuerda con Salame y dice que, si bien en anteriores elecciones judiciales hizo campaña por el nulo, de todas formas, aunque sea con el 1%, fueron elegidos candidatos que carecían de cualidades para ejercer la función. Por eso, “reflexioné y dije personalmente yo iré a votar, porque hay candidatos rescatables, por quienes puedo confiar”, señaló el abogado constitucionalista.

“Si sabemos utilizar adecuadamente nuestro voto, posiblemente tengamos una mayoría de magistrados idóneos que podrán iniciar ese anhelado proceso de transformación de la justicia”, indicó.

Elecciones parciales

Por decisión del Tribunal Constitucional, solo habrá elecciones para el TCP en cuatro departamentos y elecciones para el Tribunal Supremo de Justicia en siete departamentos. Entre tanto, los integrantes del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Agroambiental serán elegidos en los nueve departamentos.

Como sólo se podrá elegir cuatro integrantes del TCP, es previsible que los cinco prorrogados que se quedan en sus cargos continúen manejando la institución y el riesgo es que puedan emitir fallos mucho más dañinos para la democracia. Rivera advierte, por ejemplo, que a través de un amparo puedan prorrogar el mandato del Presidente, del Vicepresidente o de los legisladores. “Es el peligro real que tenemos a futuro con un tribunal que ha sido capturado”, señaló.

Por eso, la senadora Salame dijo que presentó un proyecto de ley transitoria para que se proceda al cese de estos magistrados y para determinar cómo podría funcionar, mientras tanto, el TCP con los cuatro miembros electos en los comicios de este 15 de diciembre.

Una vez que los expertos dicen que es mejor votar válido, la duda es por quién. Tanto Salame como Rivera coinciden que existe bastante desinformación respecto a los candidatos, pero invocan a la gente a que se informe para que vote por los mejores.

Salame dice que, si se elige un Consejo de la Magistratura idóneo, éste podrá procesar a los malos jueces y poco a poco se irá extirpando el mal de la justicia.

¿Juicio o desacato?

Salame y Rivera coinciden en que las sentencias que están emitiendo los actuales miembros del TCP son políticas y no jurídicas, pero discrepan sobre qué hacer al respecto. Rivera cree que, de todas formas, esas sentencias deben ser acatadas, pero indica que la Asamblea debería iniciarles un juicio de responsabilidades y, a través de una medida cautelar, cesarlos en sus cargos.

Salame considera que no existen los votos necesarios para iniciar ese juicio, pero invoca al desacato de los fallos, porque dice que si estos son ilegítimos son los vinculantes. “Evidentemente el artículo 203 dice que las sentencias del Tribunal Constitucional son vinculantes y obligatorias, pero estamos hablando de un Tribunal legítimamente constituido, mientras que en este caso no podemos decir que son vinculantes las resoluciones (…) para mí, todo lo que ellos dicen carece totalmente de validez jurídica porque no tienen legitimidad ni legalidad, están usurpando una función”.

Puedes ver el programa completo aquí: