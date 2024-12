Comunario rescató a bebé que estaba dentro de una bolsa, a orillas de un río en Tarija

Milen Saavedra

Este martes, un comunario encontró a un bebé recién nacido, dentro de una bolsa. Lo abandonaron a orillas del río Caraparí, en Tarija. La Policía logró rescatarlo con vida y fue trasladado a un centro médico.

Ahora, las autoridades buscan a los responsables del abandono y se prioriza la salud del menor, que presentaba heridas en la cabeza.

«Estamos realizando los seguimientos correspondientes. Según el diagnóstico, tenía hematomas en la cabecita, también en el pómulo, era evidente, era notorio. También presentaba hipotermia, puesto que se encontraba sobre un área completamente húmeda y era un recién nacido que contaba incluso con el cordón umbilical. La atención y la reacción de los médicos de turno también ha sido bastante importante», destacó Claudia Crespo, comandante de la Jefatura Provincial de Caraparí.

David Casiano Cardozo, el comunario de Caraparí que salvó la vida del bebé abandonado en una bolsa, develó que el hallazgo fue estremecedor.

«Lo encontré tirado en el río, embolsado y apretado por un palos. Me asusté, pero reaccioné y avisé a la Policía, para que venga y lo lleven al hospital. Estaba lleno de hormigas», contó en Que No Me Pierda.

Luego, vio cómo rescataron y llevaron al pequeño al hospital, donde ahora es atendido.