«Con nosotros nunca podrán»: Milei responde a insólita amenaza de presuntos narcotraficantes

Un grupo no identificado advirtió que comenzará a dejar «muertos» en el país.

Fuente: https://actualidad.rt.com

El presidente de Argentina, Javier Milei, respondió a las amenazas de presuntos narcotraficantes que, a través de un video, advirtieron que van a comenzar a «dejar muertos» en represalia contra el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y la ministra de Seguridad de la nación, Patricia Bullrich.

«El crimen no paga ni pagará jamás en nuestro gobierno. No será rentable ser delincuente. El que las hace las paga. Y de ahí no nos vamos a mover», escribió el mandatario en sus redes sociales al repostear el comunicado con la respuesta oficial de su Gobierno.

El domingo comenzó a circular un video en el que cuatro hombres armados y con los rostros cubiertos acusan a Pullaro de haber pacificado falsamente a Rosario, la ciudad de Santa Fe que en los últimos años se ha convertido en epicentro de la violencia narco en Argentina.

El crimen no paga ni pagará jamás en nuestro gobierno. No será rentable ser delincuente. El que las hace las paga. Y de ahí no nos vamos a mover. Cc: @PatoBullrich @maxipullaro https://t.co/wfcmnxfSOa — Javier Milei (@JMilei) December 2, 2024

Los hombres, que no señalaron a qué organización criminal pertenecen, afirmaron que Pullaro hizo «matar a gente inocente», en tanto que a Bullrich la calificaron como una «vieja mafiosa» que echa «leña al fuego» en el conflicto.

«Vamos a empezar a dejar muertos por toda la capital de Buenos Aires y Santa Fe […].Vamos por todo, esto nunca va a terminar«, desafiaron en un mensaje que encendió las alarmas.

En respuesta, el Gobierno anunció que las autoridades nacionales y provinciales están trabajando de manera conjunta «para encontrar a estos terroristas» y llevarlos ante la Justicia.

‘Narcoterrorismo’

«Nuestro mensaje a estas organizaciones es el siguiente: no se equivoquen, con nosotros nunca podrán. En la Nueva Argentina no hay espacio para la violencia armada. Si proceden serán enfrentados con todo el peso de la ley», señaló.

También consideró que el video, que se viralizó de inmediato, «constituye una clara amenaza terrorista que pretende infundir terror en la población» y en las autoridades electas democráticamente.

«Desde el inicio de nuestra gestión, asumimos la responsabilidad de implementar una nueva doctrina de seguridad: el que las hace, las paga. Este enfoque es el que ha permitido reducir en un 80% los homicidios en la ciudad de Rosario, y generar pérdidas multimillonarias para los narcotraficantes que habían tomado control de la ciudad», agregó al tratar de explicar la violenta respuesta que ha recibido esta estrategia.

«La Oficina del presidente reafirma su postura de tolerancia cero frente al terrorismo. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias para enfrentar al terrorismo y así garantizar la seguridad de todos los argentinos», afirmó.