Con una victoria, Maju Rioja se despide de las peleas

El boliviano se enfrentó al peruano Tigre de Grau, en un encuentro realizado en la ciudad de Abancay. Confirmó que era su última pelea en mucho tiempo.

Fuente: Red Uno

Este domingo, el peleador boliviano Maju Rioja protagonizó su última pelea «en mucho tiempo» en un encuentro de tinku versus takanakuy, realizado en Abancay, Perú.

Maju se enfrentó al peruano Tigre de Grau. Tras mucha expectativa, ambos salieron al campo, ante una gran cantidad de personas. La mayoría apoyaba al representantes local, pero Maju demostró porqué lo llaman campeón. Así, con golpes certeros, Maju logró vencer a su rival.

Antes del enfrentamiento, Maju confirmó que era su última presentación en este tipo de eventos.

«Es mi última pelea. Me voy contento. Volveré en uno o dos años, no sé. Este deporte siempre me ha gustado. Siempre respeté a mis rivales. Gracias a todos. Fue muy lindo para mí, será un gran recuerdo»

De esta forma, confirmó su retiro asegurando que es por su familia. Además, animó a otras personas a dedicarse a este deporte y revalorizar el tinky y el takanakuy.