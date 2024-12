Félix Cruz, gerente de YPFB Aviación:

Fuente: AN – YPFB

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos aclara que su subsidiaria, YPFB Aviación (Air BP Bolivia S.A.), no realizó ninguna modificación referente a las condiciones de pago de las aerolíneas internacionales que operan en Bolivia, para la comercialización de combustibles de aviación.

«Las condiciones a las aerolíneas internacionales se mantienen, no hay ningún cambio”, aseguró Félix Cruz, gerente de YPFB Aviación, a tiempo de informar que en las últimas horas se sostuvo una reunión con representantes de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA por sus siglas en inglés), y se aclaró y reiteró que los parámetros de comercialización de combustible a las aerolíneas son los mismos: “No hay ninguna modificación, ninguna nueva decisión. Ya hubo antes estos rumores malintencionados, por lo que pedimos a las aerolíneas, a la población verificar las fuentes y esperar un pronunciamiento oficial de la instancia pertinente”, enfatizó.

En las últimas horas comisionados de IATA se reunieron con directivos de YPFB y de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), espacio en el cual se escucharon las versiones oficiales que desplazaron los rumores, por lo que esta instancia que aglutina a las aerolíneas internacionales expresó su conformidad, y reafirmó su compromiso de seguir trabajando con el gobierno boliviano para promover medidas que aseguren la sostenibilidad de este medio de transporte.

En junio pasado, YPFB Aviación, informó que para 2024 se programó una provisión de más de 217,5 millones de litros de combustibles de aviación, volumen que permitirá atender la demanda del mercado aeronáutico nacional e internacional.

La filial de la estatal petrolera estima que en la gestión se logrará ingresos por $us 128 millones por la comercialización, y como la inversión será de $us 119,03 millones, la utilidad bruta anual llegará a $us 8,97 millones.

Gracias a las operaciones de las 15 aero – plantas de YPFB Aviación, se abastecen los productos bajo estrictos controles de calidad y seguridad en los principales aeropuertos del territorio nacional.

YPFB continua con su ardua labor y compromiso en sus operaciones diarias.