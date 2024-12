Convocan a comité de transporte en Cochabamba para conocer estudio de costos

Para este próximo jueves 12 de diciembre, la alcaldía municipal de Cochabamba convocó a una reunión ordinaria del Comité de Transporte, con un único punto a tratar y donde se dará a conocer los resultados del estudio de costos.

El director de comunicación del municipio, lamentó declaraciones de algunos sectores que “amenazan y dan ultimátum” a las autoridades en el tema del precio de los pasajes, señaló que es un tema que ya está definido y no habrá ningún incremento durante esta gestión.

“No hay necesidad de que nadie nos conmine o nos amenace porque si vamos a hablar con esos términos, no va a ser la alcaldía quien va a rechazar ciertas propuestas de querer subir el precio del pasaje del transporte”, declaró Juan José Ayaviri, director de comunicación de la alcaldía de Cochabamba.

Aseguró que la reunión programada para este 12 de diciembre, será más informativa y que cuenta con un único punto.

“El único punto que se ha convocado es para hacerles conocer el estudio de costos, no está en agenda, no se va a tratar este año la modificación o elevación subida de precios del transporte, eso no está en agenda”, añadió Ayaviri.

Explicó además que ya se cursaron las invitaciones a todos los sectores que conforman el comité de transporte, entre ellos, el municipio, transportistas, juntas vecinas y la Policía.