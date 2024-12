Costas anuncia que Demócratas firmará una alianza en enero y destaca concertación entre líderes de oposición

El exgobernador Rubén Costas señaló que continuará reuniéndose con líderes de oposición y que no se reunirá con Manfred Reyes Villa, al considerar que simpatiza con el Gobierno de Arce

Hace un par de días, cuatro líderes de oposición firmaron un acuerdo de apoyo de cara a las elecciones generales de 2025. El exgobernador y líder de Demócratas, Rubén Costas, destacó la acción y anunció que su partido político firmará una alianza en enero.

Costas indicó que Demócratas tendrá un congreso el 11 de enero, donde se prevé “darle la potestad al comité político nacional para que puedan firmar la alianza”.

Este martes, Costas asistió a la proclamación de Jorge Tuto Quiroga; sin embargo, un día después no estuvo en la firma del acuerdo entre el expresidente, Samuel Doria Medina, Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa.

[Foto: Melissa Díaz – UNITEL] / El exgobernador Rubén Costas durante una entrevista en La Revista.

¿Por qué no estuvo Costas en el acuerdo? “No me invitaron, pero sin ningún tipo de resentimiento. Me alegro ver a esos líderes de oposición buscando esa concertación”, respondió Costas en La Revista y agregó que Tuto lo invitó a su proclamación, que se hizo un día antes.

Costas afirmó que lleva más de un año en reuniones con líderes de oposición y que seguirá “teniendo reuniones con amigos míos como Vicente (Cuéllar), Branko (Marinković), con Agustín (Zambrana)”, indicó y consideró que “ellos verán que Bolivia necesita y precisa que estemos juntos aunque no revueltos porque lamentablemente, para bien o para mal, tenemos que hacer ese bloque”.

Respecto al alcalde de Cochabamba y candidato a la presidencia por APB-Súmate, Manfred Reyes Villa, Costas descartó alguna reunión y lo considera simpatizante del gobierno de Luis Arce Catacora.

“No me reuniría, ni me voy a reunir. Lo conozco a Manfred y sé sus posiciones, no estoy en la búsqueda de buscar barreras o brechas. Él no quiere ningún tipo de alianza o concertación. Él está en otra posición y ha sido muy claro que simpatiza con el Gobierno de Arce. Y ese no es camino para los verdaderos opositores” y agregó que tampoco es la ruta para que el masismo de Arce o de Evo Morales se alejen del poder.