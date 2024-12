Crece la preocupación entre los amigos de Elton John por sus problemas de salud: «Ya no es joven»

El legendario músico británico ya ha perdido gran parte de su visión y se encuentra en un proceso de recuperación largo y delicado

Elton John enfrenta problemas de visión severos tras una infección ocular, dejando su ojo derecho sin visión durante cuatro meses (Greg Allen/Invision/AP)

Amigos cercanos del cantante británico Elton John, de 77 años, han expresado su preocupación por el estado de salud del músico, quien sigue trabajando intensamente a pesar de enfrentar múltiples problemas médicos. Entre los más sonados está el tema de su pérdida de visión, mismo que parece agravarse conforme pasa el tiempo y que podría tener consecuencias aún más graves.

El legendario artista finalizó recientemente su gira de despedida Farewell Yellow Brick Road, que incluyó 330 fechas, y simultáneamente ha estado involucrado en el lanzamiento de los musicales Tammy Faye en Broadway y The Devil Wears Prada en el West End de Londres.

Amigos cercanos al músico han expresado su preocupación por la intensidad de su agenda laboral pese a sus problemas de salud recientes (REUTERS/Jonathan Bachman)

Durante la inauguración de este último espectáculo el pasado domingo, Elton realizó un emotivo discurso en el que confesó no haber podido ver la presentación debido a problemas de visión. “Es difícil para mí verlo, pero me encanta escucharlo”, comentó el intérprete de Rocket Man antes de ser acompañado fuera del escenario por su esposo, David Furnish, de 62 años.

Según un informe publicado por The Sun, personas cercanas al músico han pedido que reduzca su ritmo laboral. “Sus amigos están seriamente preocupados por todo lo que ha asumido y creen que esto está teniendo un impacto significativo en su salud. Varios de sus allegados le han aconsejado que disminuya su ritmo porque este año ha estado más ocupado que nunca”, explicó una fuente citada por el medio.

Aunque se esperaba que Elton John se relajara tras el fin de su gira mundial de despedida, el músico continúa con varios proyectos en puerta

(REUTERS/David Dee Delgado)

La misma fuente agregó: “Ya no es joven, y su salud ha ido deteriorándose en los últimos años. El propósito de su gira de despedida era que pasara más tiempo en casa, pero sigue trabajando a un ritmo intenso. Algo tiene que cambiar”.

Sir Elton reveló recientemente que no ha podido ver con su ojo derecho durante meses y que su ojo izquierdo tampoco tiene una buena condición debido a una infección severa que sufrió. De momento, no se sabe si la pérdida de visión es temporal o se mantendrá de esa manera.

En un discurso en Londres, el músico expresó esperanza por la recuperación de su vista, aunque señaló que el proceso es lento (REUTERS/David Swanson/File Photo)

En un discurso en el Dominion Theatre de Londres, el músico explicó: “Han pasado cuatro meses desde que no puedo ver. Mi ojo izquierdo no está en las mejores condiciones. Hay esperanza de que mejore, pero por ahora estoy estancado”. También detalló cómo esta situación ha afectado su capacidad para grabar música: “Puedo hacer algo como esto, pero entrar al estudio y grabar, no lo sé, porque no puedo leer una letra para empezar”.

Durante el mismo evento, el músico agradeció a s pareja David Furnish por su apoyo constante, refiriéndose a él como su “roca”. Su discurso también reflejó su compromiso con el trabajo a pesar de las limitaciones físicas: “Es difícil para mí, pero amo escuchar lo que hemos creado. Suena increíble”.

El músico agradeció a su esposo, David Furnish, por ser su «roca» durante los momentos más difíciles relacionados con su salud (EFE/ Will Oliver)

Pese a las dificultades, John mostró una actitud optimista respecto a su complicado presente: “Soy muy afortunado, soy el hombre más afortunado del mundo. Estoy orgulloso del documental, de mis hijos, de mi actitud ante lo que está sucediendo. Simplemente soy muy afortunado y agradecido”.

El cantante también compartió detalles sobre su recuperación en una publicación de Instagram en septiembre, indicando que había estado lidiando con una infección ocular grave que limitó su visión. “Estoy sanando, pero es un proceso extremadamente lento y llevará tiempo antes de que la vista regrese al ojo afectado”, escribió.

El cantante Elton John finalizó su gira Farewell Yellow Brick Road de 330 fechas, que marcó su retiro de los escenarios en vivo (EFE)

Además de los problemas de visión, el ganador de múltiples premios Grammy ha tenido que enfrentarse a otros desafíos de salud en los últimos años. Entre ellos, se sometió a reemplazos en ambas rodillas y en su cadera derecha tras una caída que lo obligó a retrasar su gira de despedida en 2021.