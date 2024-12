“Cuando pasé no vi el árbol y de repente caí», contó el menor que cayó al río San Mateo en el Trópico

Ligia Portillo

Este martes 10 de diciembre, un dramático incidente sacudió a la comunidad del Trópico de Cochabamba cuando un menor de 16 años cayó al caudaloso río San Mateo mientras cruzaba utilizando una tirolesa. El joven, que había decidido atravesar el río, relató con detalle los aterradores momentos que vivió durante su peligrosa travesía.

El adolescente, quien sobrevivió al impacto, contó que se encontraba con su madre y sus hermanos cuando decidió utilizar la tirolesa para cruzar hacia el otro lado del río. Primero ayudó a su hermana a atravesar, pero al ver el fuerte caudal, no pudo evitar sentirse inquieto. “Tenía miedo por el gran caudal del agua. Luego mi madre fue a la tienda y yo me quedé esperando, pero nunca imaginé lo que iba a pasar”, relató.

Al llegar su turno, el joven se lanzó con cautela por el cable, pero al cruzar, no se percató de la presencia de un gran tronco que venía arrastrado por la corriente. “Cuando pasé no vi el árbol, y de repente sentí el golpe. Caí directamente a la orilla. Fue un impacto fuerte, me caí feo, y ahora estoy adolorido”, explicó con angustia.

“Cuando pasé no vi el árbol y de repente caí», contó el menor que cayó al río San Mateo. Foto: Red Uno

El tronco al chocar con el cable provocó que el menor saliera expulsado y cayera al cauce del río. Afortunadamente personas que se encontraban en la otra orilla lograron rescatarlo.

El menor, quien cursa la secundaria, aprovechó la ocasión para pedir que se construya un puente en la zona, ya que la tirolesa representa un riesgo constante para los habitantes, especialmente para los estudiantes que la utilizan a diario, incluso en épocas de lluvias. “Muchos usamos la tirolesa para ir al colegio, tanto en la mañana como en la tarde, y siempre con miedo. Hoy pasé con miedo y ya no quiero volver a hacerlo”, agregó.

Según el joven, la tirolesa es la única opción viable para muchos, especialmente cuando el río crece debido a las lluvias. Sin embargo, los riesgos asociados con su uso son evidentes, y los habitantes del lugar insisten en la necesidad urgente de una solución segura, como la construcción de un puente, para evitar tragedias en el futuro.

El alcalde de Shinahota, Félix Montaño, inspeccionó la tirolesa y verificó que está en mal estado y su uso fue suspendido. Pobladores del lugar piden un puente vehicular para que puedan trasladarse. La construcción de un puente vehicular demandaría un costo aproximado de Bs. 17 millones para su construcción.