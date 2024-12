Cuatro empresas industriales en Cochabamba cerraron este año por falta de dólares y pérdida de mercados

De acuerdo a la Asociación de Empresas Industriales, los factores que provocaron los cierres son varios, pero principalmente se encuentra el tema de los bloqueos en el país

Spencer Torrejón







Fuente: Unitel

Para la Asociación de Empresas Industriales de Cochabamba, este 2024 no fue un buen año debido a los constantes bloqueos de carreteras, ya que a raíz de ello, cuatro empresas cerraron sus puertas definitivamente, dejando a familias desempleadas.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El presidente de la Asociación, Rafael Delgadillo, espera que para este nuevo año vengan mejores condiciones no solo de trabajo, sino de un nuevo Gobierno y oportunidades.

“Algunas empresas que ya han cerrado, estamos haciendo todos los esfuerzos para que no cierre ninguna más, aguantemos este tiempo que nos queda de este ciclo que es realmente penoso, este ciclo que nos ha traído tantos problemas, y empiece un nuevo ciclo.

[Imagen referencial] / Empresas industriales

Con el año nuevo tiene que venir un nuevo ciclo, un nuevo gobierno, una nueva etapa en la que no hayan más estos tremendos impactos que hemos tenido de los bloqueadores, de los que hacen la vista gorda cuando reclamamos derecho al trabajo, derecho a la libre circulación”, dijo Delgadillo a UNITEL.

De acuerdo a lo datos, las empresas que suspendieron sus operaciones eran del área de construcción, las cuales eran proveedores de material, inclusive de exportación, pero el corte intempestivo de las vías ocasionó la pérdida de mercados lo que les provocó el cierre.

A esto se suma la falta de dólares y los límites para acceder a ellos en los bancos y el mercado en general, lo que dificulta aún más la situación y la posibilidad de exportar.

“Cuando reclamamos tener acceso a nuestro dinero en los bancos, no nos entregan nuestros dólares de exportación. Esto no puede continuar, Bolivia va a perder muchísimo más si continuamos en este esquema donde no hay dólares, no hay diésel, no hay gasolina, no hay libre circulación, no hay seguridad jurídica”, lamentó.