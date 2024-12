¿Deberían las organizaciones científicas respaldar a los candidatos políticos?

Con las elecciones estadounidenses en pleno auge, la cuestión de si las instituciones cientìficas deberían respaldar a los candidatos políticos vuelve a ser un tema de discusión.

Hasta hace poco, las organizaciones científicas se mantenían en gran medida al margen del juego de las recomendaciones. Sin embargo, en los últimos años han comenzado a incursionar en él. En 2020, por ejemplo, la revista Nature, una de las revistas científicas más veneradas, respaldó a Joe Biden para presidente de Estados Unidos.

¿Fue una buena idea? Esa es la pregunta que inspiró un importante artículo de 2023 del economista Floyd Zhang. En un experimento de muestra grande y preinscrito, Zhang exploró las reacciones al respaldo de Biden, y lo que descubrió fue una mala noticia para sus seguidores. El respaldo concluyó Zhang, no cambió la opinión de la gente sobre los candidatos. Pero lo que sí hizo fue cambiar la visión de la gente sobre Nature y los científicos en general. En concreto, los llevó a perder la confianza en ambos. Algunos de los resultados clave se muestran en el gráfico a continuación, que proviene de un artículo en Nature que cubre el trabajo de Zhang.

Los hallazgos de Zhang fueron replicados recientemente por un equipo de investigación independiente. También encajan bien con la investigación de Cory Clark y sus colegas, que muestra que la politización de las instituciones científicas socava la fe de las personas en ellas, incluso entre individuos que comparten las mismas opiniones políticas.

La evidencia disponible sugiere, entonces, que es probablemente una mala idea que las organizaciones apolíticas apoyen a candidatos políticos.

Desafortunadamente, sin embargo, esta es una lección que puede pasar desapercibida. La respuesta de los editores de Nature, al menos inmediatamente después del artículo de Zhang, fue redoblar los esfuerzos. “Los apoyos políticos”, señalaron, “pueden no siempre ganar corazones y mentes, pero cuando los candidatos amenazan con alejarse de la razón, la ciencia debe hablar abiertamente”.

Sin embargo, dado que hablar abiertamente aparentemente no hace ninguna diferencia política, y que solo parece erosionar la confianza en la ciencia, una conclusión más razonable podría ser que la “ciencia” no debería hablar abiertamente. Por supuesto, los científicos individuales tienen todo el derecho de adoptar la postura política que deseen. Sin embargo, politizar las instituciones científicas parece ser una medida contraproducente, a menos que su agenda secreta sea dañar la credibilidad de la ciencia.

Figura.

La exposición a un respaldo político afecta la forma en que algunas personas ven a Nature. Zhang realizó una encuesta para examinar cómo la visión del respaldo de Nature a Joe Biden como presidente de Estados Unidos afectó a los partidarios de Donald Trump y Biden en los Estados Unidos. A los participantes se les hizo una serie de preguntas, una de las cuales fue: «En su opinión, ¿qué tan informados están los editores de la revista Nature, cuando se trata de brindar asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con la ciencia que enfrenta la sociedad?». Los partidarios de Trump que vieron el respaldo político calificaron a Nature como significativamente menos informados que los partidarios de Trump en un grupo de control. Por el contrario, el respaldo tuvo poco efecto en los partidarios de Biden. Fuente: Lupia (2023).