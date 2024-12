Debido a despidos, existe riesgo de cierre de pediatría, cuidados intermedios y otros servicios en el Hospital del Plan Tres Mil, según médicos

A la protesta de funcionarios y trabajadores de salud se sumaron también los pacientes en el Plan Tres Mil, Santa Cruz de la Sierra, afectados por el despido de profesionales

Leyla Mendieta Cruz Alejandra Fernández







Fuente: Unitel

Profesionales y trabajadores de salud junto a pacientes protestaron en el hospital municipal del Plan Tres Mil, Santa Cruz de la Sierra, este viernes. El sector considera que son despidos “injustificados” y detalla que en el área de salud los afectados son 500, mientras que en distintos rubros municipales se bordea los 1.000 despidos. Ante ello, alerta el cierre de servicios de salud.

Vanesa Morón, de la Federación de Sindicatos Médicos y Ramas afines (Fesirmes), indicó que, pese a que la mayoría de los profesionales y trabajadores de salud presentó la libreta de servicio militar, que era el documento por el que estaban observados, hasta la fecha no fueron reincorporados.

[Foto: Alejandra Fernández- Unitel] / La protesta se registró este viernes

“Se tiene el respaldo de que estos colegas presentaron en su debido momento su libreta de servicio militar”, sostuvo.

Morón aseguró que debido a estos despidos en el Hospital Municipal del Plan Tres Mil se deberá hacer el cierre de servicios y se verá afectado el sector de Imagenología, Pediatría, Emergencias, Medicina Interna, Oftalmología, Consulta externa y de la Unidad de Cuidados Intermedios (UCI).

Estima que al cerrar estos servicios cerca de medio millón de vecinos serán afectados.

Agregó que, si no se tiene respuesta de las autoridades municipales, no se descarta marchas y otras medidas, como paro.

Pacientes afectados por despidos

Uno de los pacientes afectados por despidos de profesionales contó que madrugó con la esperanza de conseguir ficha de atención; sin embargo, al llegar le informaron que el médico fue despedido. “Cómo es posible que en vez de aumentar personal, se despida”, sostuvo.

Otro de los pacientes contó que, buscaba fisioterapia, pero cuando llegó no sabía si podrían atenderlo debido a los despidos de profesionales. “Llegó desde lejos para que me atienda y no se sabe si hay médicos”, cuestionó.