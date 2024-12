Debido a la alta demanda, la atención en la Terminal de Buses de Cochabamba será normal este 1 de enero

La determinación fue confirmada por los operadores de la terminal, que afirmaron que abrirán sus puertas al público pese al feriado

Keiner Sejas M. Jurgen Guzmán







Fuente: Unitel

Estamos a tan solo horas de concluir el año 2024, por lo que la afluencia de viajeros se ha incrementado en todo el país, tanto en vía terrestre como aérea.

Ante esto, desde la Terminal de Buses de Cochabamba han informado que la atención para esta jornada es totalmente normal y que las salidas están programadas hasta las 23:30.

Asimismo, se aclaró que el panorama será el mismo para la jornada de este miércoles, feriado por Año Nuevo, donde la atención será regular y la terminal terrestre abrirá sus puertas a los usuarios.

[Foto: Jurgen Guzmán – UNITEL] / El movimiento que se tiene en las terminales es intenso en esta época del año

“Comentarle que el 1 de enero vamos a atender con normalidad desde las 04:30 de la mañana, hasta las 11:30 de la noche”, manifestó una de las operadoras de la terminal a UNITEL.

De acuerdo a la declaración de la trabajadora, se determinó que la atención no se suspenda debido a la alta demanda de pasajeros que hay por estas fechas para los diferentes destinos, sin embargo, se aclaró que no se tiene la información si todas las empresas de buses trabajarán o no con normalidad ese día.

“La terminal atiende con normalidad, ya depende de cada empresa si trabaja o no”, señaló.

Por su parte, desde la Unidad de Tránsito han solicitado a los conductores circular con precaución en las diferentes carreteras no solo por el pronóstico de lluvias en algunas regiones, sino ante el incremento del consumo de bebidas alcohólicas.

Esta jornada de martes, último día del año, se pudo ver una gran cantidad de personas dentro de la terminal, los cuales desde tempranas horas buscan poder encontrar pasajes para los diferentes destinos.