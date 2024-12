Dinamarca reforzará la defensa de Groenlandia en medio de la polémica con Trump

Fuente: https://actualidad.rt.com

El Gobierno danés ha anunciado este martes un aumento del gasto en defensa para Groenlandia debido a las declaraciones del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, informa The Hill.

Según el ministro danés de Defensa, Troels Lund Poulsen, Copenhague tiene previsto destinar una cantidad cercana a los 1.500 millones de dólares al nuevo paquete de ayuda: incluye dos patrulleras de clase Thetis, dos drones de largo alcance, dos equipos de perros de trineo y más personal militar danés en Groenlandia.

«Durante muchos años no hemos invertido lo suficiente en el Ártico, ahora estamos planeando una presencia más fuerte», declaró el ministro. Poulsen subrayó que la medida llevaba mucho tiempo preparándose y que era «irónico» que coincidiera con las declaraciones de Trump sobre los planes para tomar el control de la isla.

Anteriormente, el mandatario electo de EE.UU. afirmó que, «para los objetivos en seguridad nacional y libertad en todo el mundo, Washington considera que la posesión y el control de Groenlandia es una necesidad absoluta». Dichas declaraciones fueron rechazadas por las autoridades de la isla, que respondieron de manera tajante: «No estamos a la venta y nunca lo estaremos».

Para echar más leña al fuego, Eric Trump, uno de los hijos del mandatario electo, publicó este martes una foto de su padre añadiendo Canadá, Groenlandia y el canal de Panamá a su cesta de la compra en Amazon.

We are so back!!! pic.twitter.com/PvybVULeAz

— Eric Trump (@EricTrump) December 24, 2024