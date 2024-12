Diplomático dice que Bolivia no fue “recíproco” con Argentina y que ahora las relaciones tienen “mucha frialdad”

Fuente: https://unitel.bo

El diplomático y diputado por Comunidad Ciudadana (CC) Gustavo Aliaga, señaló este martes que las relaciones entre los gobiernos de Bolivia y Argentina no están marchando por un buen camino tras conocerse las nuevas determinaciones que asumirá el país vecino con los extranjeros.

“Nuestra relación con la Argentina está en un nivel muy frío, existe mucha frialdad, no se ha podido arreglar hasta ahora (…) son actitudes que deberíamos mejorar. El gobierno tiene que mejorar la relación con la Argentina”, dijo Aliaga.

Las reacciones del diplomático boliviano surgen luego de que el presidente de Argentina, Javier Milei, anunció reformas para que extranjeros no residentes paguen por su formación en universidades estatales o cuando reciban atención en hospitales públicos.

Ante esta determinación, Aliaga sostiene que Bolivia no tuvo niveles diplomáticos que vayan encaminados en la reciprocidad que debió asumir con el país vecino en temas sanitarios.

“La política argentina es cobrar básicamente el tema hospitalario por una cosa muy sencilla, no ha habido reciprocidad. Bolivia no ha cumplido la reciprocidad, hemos tenido ciudadanos argentinos que han estado en Bolivia y no se les ha otorgado la misma reciprocidad de gratuidad en el sistema hospitalario”, explicó.

En el aspecto educativo, Aliaga señala que la cifra de bolivianos que estudian en universidades estatales argentinas es considerable. Espera que exista un camino para mejorar las relaciones entre ambos países.

“El tema universitario es más dramático porque evidentemente había una gratuidad en la totalidad de las universidades (…) son como 35 mil estudiantes que van a estudiar a Argentina”, dijo.