Diputado Cuellar pedirá al TSE sancione a Marcelo Claure por realizar encuestas ilegales

El diputado del MAS-IPSP, Rolando Cuéllar, anunció que este lunes realizará gestiones ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que se sancione al empresario boliviano-estadounidense Marcelo Claure. Según Cuéllar, Claure propicia y difunde encuestas ilegales, además de impulsa elecciones primarias, acciones que, a su juicio, distorsionan la dinámica política interna del país.

Fuente: erbol.com.bo

Cuéllar lamentó que Claure se haya involucrado en la política boliviana pese a no residir en el país. Asimismo, recordó una denuncia de corrupción en su contra, que data de 1993-1994, cuando Claure, entonces joven de 23 años, trabajaba en la Federación Boliviana de Fútbol y habría ocasionado un perjuicio de 10 millones de dólares al pueblo boliviano.

El diputado también criticó las recientes declaraciones de Claure, quien afirmó que solo pisaría el penal de Chonchocoro para liberar a Luis Fernando Camacho. Según Cuéllar, esta afirmación tiene un trasfondo político que será tratado en el proceso que solicitó al Ministerio Público por presunta legitimación de ganancias ilícitas.

Cuéllar indicó que este lunes se cumple el plazo para que la Fiscalía de La Paz responda a su denuncia. Posteriormente, solicitará la citación de Claure para que declare en Bolivia. «No se trata de amenazar con encuestas falsas. Tiene que aclarar muchas cosas al pueblo boliviano sobre el origen de su fortuna. Si no se presenta a declarar, pediremos una orden de aprehensión, y su próxima encuesta la hará desde Chonchocoro», afirmó.

El legislador sostuvo que las encuestas promovidas por Claure no solo generan convulsión, sino que también desestabilizan la democracia. Por ello, instó al TSE a actuar, ya que no existe autorización para realizar encuestas mediante una empresa que no está certificada por la institución.

Además, Cuéllar adelantó que pedirá al TSE que informe formalmente a Marcelo Claure y al excanciller Ronald Mac Lean que se abstengan de impulsar elecciones primarias, puesto que esta figura ya no está contemplada en las organizaciones políticas.

Señaló que tanto Claure como Mac Lean, quienes residen en Estados Unidos y, en el caso de Claure, tienen nacionalidad estadounidense, incurren en una supuesta injerencia extranjera, un delito sancionado por el Código Penal.

Sobre Ronald Mac Lean, el diputado anunció que enviará una petición de informe escrito al Fiscal General para conocer el estado de un proceso penal en su contra, el cual habría obligado al excanciller a salir del país.

