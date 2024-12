Dirigentes arcistas piden analizar antes de cargar el costo histórico por empeñar las últimas reservas de oro

El artículo 19 del PGE 2025 plantea poner en garantía las últimas 22 toneladas de oro que tiene Bolivia con el fin de adquirir más préstamos internacionales que ayuden con los gastos del último año del gobierno de Luis Arce.

Fuente: ANF / La Paz

Antes de cargar un costo histórico, dirigentes afines al gobierno de Luis Arce pidieron a los legisladores analizar “muy profundamente” la propuesta de empeñar las últimas 22 toneladas de oro de las Reservas Internacionales Netas (RIN), como establece el artículo 19 del proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.

El dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Mario Seña, subrayó que el país se encuentra en una situación económica crítica porque los gobiernos de Evo Morales no diversificaron la economía, pese a administrar en bonanza económica.

“Lamentablemente, desde hace muchos años no se ha diversificado la economía (…). Si amerita hacer empeñar lo que se habla (en el PGE 2025), habrá que analizar muy profundamente, pero siempre con responsabilidad. No podemos cargar los problemas que hoy atingen a la poca reserva que tenemos”, señaló Seña a la ANF.

Pese a apoyar la propuesta del gobierno sobre empeñar las últimas 22 toneladas, que podría generar un costo histórico para el arcismo, Seña pidió analizar y socializar el tema para ver si es pertinente o no.

El artículo 19 del PGE 2025 plantea poner en garantía las últimas 22 toneladas de oro que tiene el país con el fin de adquirir más préstamos internacionales que ayuden con los gastos del último año del gobierno de Arce. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, defendió la propuesta con el argumento de que todos los países de la región latinoamericana lo hacen y Bolivia no debería estar exenta de esa práctica.

En 2023, el Gobierno rogó a la Asamblea Legislativa aprobar la Ley del Oro para que se autorice al BCB vender 21 toneladas de oro de las RIN y prometió reponerlas. A más de un año y medio no cumplió su palabra; ahora pretende poner como garantía las pocas toneladas del metal precioso para conseguir préstamos internacionales.

El artículo 19 del proyecto de ley del PGE 2025 lleva como título “Garantía para el endeudamiento público mediante emisión de títulos valor en mercados de capital exterior” y dice expresamente que: “Se autoriza al Banco Central de Bolivia (BCB), en su calidad de Agente Financiero del Gobierno, a poner en garantía sin desplazamiento las reservas de oro descritas en el Parágrafo II del Artículo 9 de la Ley N°1503 de 5 de mayo del 2023 para respaldar dicha operación, estando autorizado el BCB a suscribir los contratos y/o documentos correspondientes para dicho fin”.

El exdirigente campesino, Rufo Calle, que constantemente sale en conferencias a hablar en favor del Gobierno, inicialmente sostuvo que está de acuerdo que el Gobierno ponga en garantía las últimas toneladas de oro, incluso dijo estar dispuesto a cargar el costo histórico que eso significará, pero después dudó de su misma propuesta.

“Estoy de acuerdo que sea (utilizado como) contraparte (de una deuda), pero no vender, eso ya es otra cosa. Yo estaría de acuerdo si esos dineros que se obtendrán por un préstamo tengan un menor porcentaje de interés, no va a ser problema; si va a ser mayor y con un precio comercial, no estoy de acuerdo. Yo voy a ser el primero en saltar en ese momento”, precisó Calle.

El diputado arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Zacarías Laura pidió no satanizar el PGE 2025, porque el gobierno de Arce Catacora “siempre tomará medidas a favor del pueblo boliviano”. Expresó su acuerdo con la propuesta de ley del presupuesto general para el siguiente año.

El senador de Comunidad Ciudadana (CC) Santiago Ticona criticó la posición de los arcistas que están dispuestos a todo, hasta empeñar las últimas 22 toneladas de oro. “Hay traición al Estado y al pueblo, porque ponen en riesgo el futuro de los bolivianos”.