Donald Trump tiene un nuevo líder extranjero favorito: es conocido como «el loco»

El presidente argentino Javier Milei llega para hablar antes que el presidente electo Donald Trump durante una gala del America First Policy Institute, en la residencia Mar-a-Lago de Trump, el jueves 14 de noviembre de 2024, en Palm Beach, Florida. (AP)

Javier Milei, el presidente argentino de cabello alborotado conocido por sus seguidores como “el loco”, ha superado últimamente al húngaro Viktor Orban como la principal inspiración internacional del movimiento MAGA.

Donald Trump ha llamado a Milei su “presidente favorito”, y Milei fue el primer líder extranjero en visitarlo en Mar-a-Lago después de su victoria. La semana pasada, la Conferencia de Acción Política Conservadora, que ha buscado cada vez más construir una red global de activistas y políticos de derecha, celebró su primera conferencia en Buenos Aires. Lara Trump, la nuera del presidente electo, pronunció un discurso elogiando la persistente reducción del presupuesto de Milei y prometió que, con la ayuda del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk y Vivek Ramaswamy “vamos a hacer lo mismo en los Estados Unidos”.

El ascenso de Milei en el mundo Trump es un signo de un importante cambio ideológico en la derecha. Trump se postuló por primera vez a un cargo criticando a las corporaciones estadounidenses y rechazando el tipo de recortes de beneficios largamente soñados por tecnócratas republicanos como Paul Ryan, el ex presidente de la Cámara de Representantes. “No voy a recortar el Seguro Social como cualquier otro republicano, y no voy a recortar Medicare o Medicaid”, dijo Trump en 2015. Después de que Trump ganó, Orban se convirtió en un ícono para un grupo de intelectuales de derecha emergentes, menos interesados en la disciplina fiscal que en usar el poder del estado para rehacer la cultura, recompensar a amigos y castigar a enemigos. Conservadores como JD Vance a menudo hablan admiradoramente de los subsidios que el gobierno de Orban otorga a las familias para alentarlas a tener más hijos; tal gasto es más del 5 por ciento del PIB de Hungría.

Milei es un tipo de derechista muy diferente. Es un archilibertario —excepto cuando se trata del aborto— que tiene cuatro mastines clonados nombrados en honor a economistas conservadores. Cree que las drogas deberían ser legales, al igual que la venta de órganos, y ve el matrimonio como un contrato que debería existir fuera de la regulación estatal.

Desde que asumió el cargo hace un año en medio de una devastadora hiperinflación, ha emprendido una campaña de terapia de choque económico, reduciendo el gasto gubernamental en alrededor de un 30 por ciento. Al hacerlo, como escribió Jon Lee Anderson en un perfil reciente para The New Yorker, ha cambiado “el pacto entre el estado argentino y sus ciudadanos, reduciendo los aumentos del costo de vida para pensionados, financiamiento para la educación y suministros para comedores populares en barrios pobres”. De alguna manera, Milei está teniendo éxito; la inflación ha caído considerablemente. Pero la tasa de pobreza aumentó aproximadamente 11 puntos durante sus primeros seis meses en el cargo, alcanzando casi el 53 por ciento, y el país ha caído en recesión.

En la admiración de la derecha estadounidense por Milei, se puede ver el renacimiento del conservadurismo de gobierno pequeño a la antigua usanza, en forma de tecnócratas feroces. En octubre, al hacer campaña por Trump, Musk argumentó que los estadounidenses necesitan aceptar “dificultades temporales” para reducir el gasto, y Ramaswamy pidió recientemente “recortes al estilo Milei en esteroides”. No está nada claro cuánto influirán realmente en las políticas Musk y Ramaswamy; el Departamento de Eficiencia Gubernamental es solo una junta asesora, no un departamento real. Pero, aunque Paul Ryan puede estar desterrado del Partido Republicano de Trump, algunos de los elementos más poco atractivos de su política han regresado con fuerza.

Mike Lee, un senador republicano de Utah, ha soñado durante mucho tiempo con erradicar el Seguro Social “de raíz”. En publicaciones en redes sociales la semana pasada, lo comparó con un “esquema Ponzi” y pidió “reformas reales”. “Hilo interesante”, escribió Musk, promoviendo la idea. En Fox Business Network, el representante Rich McCormick, un republicano de Georgia, dijo que los legisladores necesitan tener “el valor” para tomar “decisiones difíciles” sobre beneficios, mientras que su colega republicano en el Congreso, Mark Alford, pidió aumentar la edad de jubilación del Seguro Social.

Al menos a corto plazo, tanto la Seguridad Social como Medicare probablemente estén a salvo, dado ek exiguo tamaño de la mayoría republicana en la Cámara. Sin embargo, muchos otros programas podrían estar en riesgo.

Un Congreso republicano podría recortar los fondos federales de igualación que ayudaron a los estados a expandir el acceso a Medicaid, que cubre a personas de bajos ingresos y personas con discapacidades. Los republicanos están hablando de imponer requisitos de trabajo nacionales para Medicaid y verificar la elegibilidad de los beneficiarios más de una vez al año, lo que podría sobrecargar a las personas con más papeleo del que pueden manejar. El Partido Republicano también está buscando formas de recortar los cupones de alimentos y hacer más difícil calificar para ellos. Los programas de vivienda asequible podrían ser desmantelados, y probablemente Trump revertirá lo que pueda de los programas de alivio de deuda estudiantil de Biden. Nuevas dificultades, para muchos, bien podrían estar en camino. Queda por ver cuán temporales serán.

Durante años, los observadores, incluido yo, hemos atribuido al menos parte del éxito de Trump a su ruptura retórica con los elementos impopulares de la ortodoxia económica conservadora. Su elección de Vance como vicepresidente sugirió que podría estar abierto a una expansión de la red de seguridad social destinada a apuntalar a las familias de clase trabajadora. Pero la exaltación de Milei por parte de la derecha estadounidense indica un camino republicano diferente, uno más afín a los mayores donantes del partido.

Milei, con su estilo desafiante de vulgaridad y antiestructura anárquica, ha logrado construir una base de apoyo de clase trabajadora para la austeridad económica, y mantenerla incluso cuando sus políticas empiezan a causar estragos. (Su índice de aprobación es actualmente un relativamente robusto 55 por ciento). Ha encontrado una manera de aprovechar la energía insurreccional del populismo hacia el programa económico más elitista imaginable. Esta hazaña, tal como es, puede no ser replicable fuera de Argentina, pero es comprensible que nuestros plutócratas quieran intentarlo.

