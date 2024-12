¿Dónde está Odalys?: 7 investigados, 4 aprehendidos, un audio y un chat cambian el rumbo del caso

Velas y carteles para recordar el cumpleaños de Odalys. Foto: Paulo Lizárraga / Visión 360

Luego de nueve meses, las investigaciones del caso Odalys toman un nuevo giro. Un careo entre siete personas investigadas, cuatro personas aprehendidas, además de un audio y un chat que datan del 1 de abril dan nuevo giro al caso, al revelar que se buscaba desviar las investigaciones.

La joven madre desapareció el pasado 30 de abril en situaciones aún no esclarecidas. Fue vista por última vez con Joel P., expareja, con quien realizó un viaje a los Yunga de La Paz, actividad de la que no regresó.

Joel P, principal sospechoso del caso, afirmó que Odalys desapareció luego que se bajó del vehículo en el que viajaban, tras una discusión. Sin embargo, en diferentes ocasiones cambió su versión dando datos contradictorios sobre lugares, horas y situaciones.

El audio y los chats

“Le han encontrado maniatada y muerta, y posiblemente con indicios de violación… pero apareció muerta. Una de dos: o el Yosito ha sido o algo así…una macana por el Yosito”, señala parte del audio que removió el caso Odalys y que derivó en la aprehensión de dos amigos de la pareja.

Aunque el audio se hizo público en la última semana, en realidad data del 1 de abril, dos días después de la desaparición de la joven madre. El mismo circuló entre un grupo de amigos de Joel P., principal sospechoso en la investigación que se sigue por feminicidio.

De acuerdo a las declaraciones de los abogados de la familia Vaquiata y de otro de los investigados, el audio ya era del conocimiento de la policía y del ministerio público al inicio de las investigaciones. Sin embargo, dos aspectos hicieron que apenas se conozca su existencia.

El primero es que el caso fue declarado en reserva y por tanto no había acceso al cuaderno de investigaciones ya los elementos que en él estaban recogidos. Lo segundo fue que el audio no podía ser verificado porque los involucrados no se presentaban a dar sus declaraciones.

“Tal vez la población se pregunta porque recién aparecen los audios. Lastimosamente estuvimos luchando contra la obstaculización de estos ciudadanos. Estuvimos meses tratando de recabar sus declaraciones. Se han encontrado varias contradicciones por lo que se pidió un careo y estuvimos otros tres meses para lograrlo. Se la pasó llevando memoriales para suspender”, señaló el abogado de la familia Vaquiata. Franklin Chacalluca.

A esto se suma que en el celular de una de las personas investigadas se halló chats, con varias personas, en los que se comentaba sobre el asesinato de Odalys. En los mensajes enviados en un grupo de WhatsApp, incluso se hace referencia al lugar donde presuntamente se habría encontrado el cuerpo.

Sin embargo, mientras en el audio se habla de que fue encontrada en una cabaña, en los chats se hace referencia a que se la halló en el río de Yolosa. La conversación también data del 1 de abril.

“El 1 de abril mi familia y yo estábamos buscando a mi hermana y el audio ya estaba circulando. Esta persona que ha sido aprehendida, tenía chats en los que también decía que la encontraron, incluso dan datos de lugares. En el careo nosotros hemos evidenciado varias contradicciones, nadie supo decir de dónde salió la información o el audio”, afirmó el hermano de Odalys, en una entrevista con Red Uno.

Quienes son los cuatro los aprehendidos

En el careo participaron siete personas que participaron de este intercambio de audios y mensajes, las mismas que están en calidad de aprehendidas. Este, ante las contradicciones advertidas por la familia tuvo como resultado, la detención por particular de cuatro personas, tres varones y una mujer. Todos los amigos de Joel P.

De estas cuatro personas, solo dos están aprehendidas: Israel S., amigo íntimo del principal sospechoso y Daniela, que también era amiga -desde el colegio- de Odalys. Ambos se encuentran con detención preventiva por 30 días.

De acuerdo a las investigaciones Israel S. es uno de los amigos más cercanos a Joel. El mantuvo conversaciones con el resto del grupo y fue quien emitió los mensajes y compartió el audio.

Asimismo, Daniela, luego de que empezaron las investigaciones se mantuvo en contacto cercano con la familia de Odalys, de donde obtenía información del caso. Al mismo tiempo, denunciaron a los abogados, mantenía contacto con Joel, a quien le pasaba la información.

Estos dos aprehendidos se suman a los dos iniciales. El primero es Joel P. principal sospechoso. Desde el inicio tuvo declaraciones y versiones diferentes sobre lo ocurrido y luego se negó a hablar más. Una revisión de su celular halló que día antes de viajar con Odalys realizó varias búsquedas en internet desde su teléfono móvil, estas estaban referidas a: qué es un feminicidio, cuántas palas de tierra entran en una carretilla, que pasa en una morgue, etc.

Otro de los aprehendidos es un efectivo policial, familiar de Joel P., que tuvo contacto con el sospechoso durante la desaparición de la joven. Su defensa sostiene que él no es culpable y fue incriminado de mala fe por el sospechoso, con el fin de generar una coartada.