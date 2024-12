Doria Medina: “Queremos acabar con los 20 años de gestión del MAS”

Naira Menacho

El empresario y candidato de Unidad Nacional aseguró en QNMP que uno de los objetivos de la alianza firmada entre los partidos de oposición es salvar la economía de Bolivia y acabar con los 20 años del Gobierno del MAS e invitó a unirse todos los que compartan con este criterio.

“Si hay voluntad de tener un solo candidato vamos a encontrar la respuesta con cualquier método (…) lo más importante no es el instrumento, sino la voluntad (…) Lo más importante era firmar el compromiso de aceptar el resultado; está abierto a todos los que compartan el criterio de acabar con los 20 años del Gobierno del MAS, apoyar la democracia y la economía de mercado”, afirmó empresario.

Doria Medina, explicó que, una vez firmado la alianza, se tendrá que buscar definir un método entre todos (una primaria, una encuesta, o cualquier otro sistema) para encontrar al candidato que cuente con el mayor apoyo de la población y todos los que firmaron el acuerdo puedan aceptar al que resulte ser el elegido.

El empresario aseguró que es el pueblo boliviano el que está demandando la unidad política por el bien de Bolivia.

“Los grinch de la unidad”

El líder de Unidad Nacional y ahora parte del frente Alianza, señaló al alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, como el principal grinch de la unidad, poniendo en segundo lugar al empresario y ex líder cívico, Branko Marinkovic.

“Manfred es el grinch principal, esperemos que reflexione y acepte las reglas (…) no quiero cerrar las puertas, Manfred tiene en este momento más relación con el actual Gobierno de Arce. No pierdo las esperanzas de que él reflexione y se dé cuenta que solo no llegará a ningún lado”, señaló.

De igual manera, el empresario espera que el exlíder cívico reflexione y acepte a un único candidato.