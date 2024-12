Dos muertes por meningitis en Santa Cruz en un solo día

Las autoridades de salud de Bolivia reiteraron el llamado a reforzar las medidas de prevención y convocan a padres de familia a proteger a sus hijos con la pentavalente



El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz confirmó este lunes las muertes de dos menores de edad debido a un cuadro de meningitis.

El primer deceso fue de un niño de nueve años, registrado a las 15:25, y poco después perdió la vida la adolescente de 16 años que estaba internada en la Caja Petrolera de Salud en Santa Cruz desde mediados de diciembre.

“Se realizaron múltiples laboratorios al niño. Lamentablemente, a pesar de todos los esfuerzos, el paciente entra en un paro cardiorrespiratorio y fallece a las 15:25 (de este lunes)”, informó el director del Sedes, Jaime Bilbao, con relación al primer fallecimiento, según publicó la red Unitel.

Bilbao añadió que la meningitis que causó la muerte del pequeño no fue identificada y que se tomaron las muestras respectivas para determinar el tipo específico de la enfermedad que deterioró su salud.

El paciente estaba internado en el Hospital Japonés. Según el reporte la encargada de emergencias de ese nosocomio, Neisy Surriabre, el menor “llegó (desde Beni) con un cuadro de sepsis”, según informó el diario El Deber.

Bilbao, por eso mismo, informó que se activó una alerta sanitaria en Beni para identificar o contener posibles nuevos casos.

Poco después, el Sedes confirmó el segundo deceso por meningitis bacteriana en Santa Cruz. La víctima de 16 años se encontraba con muerte cerebral a causa de esta enfermedad.

La adolescente ingresó al hospital de la CPS el viernes 20 de diciembre con fiebre alta, dolor de cabeza intenso y convulsiones. En el área de emergencias sufrió un paro cardiorrespiratorio, del cual fue reanimada, pero los médicos confirmaron que su actividad cerebral cesó.

El Sedes activó un protocolo de prevención para quienes tuvieron contacto con la joven, incluidos familiares, vecinos y personal médico.

EXISTEN VACUNAS EFICACES

Actualmente existen vacunas eficaces contra los principales tipos de meningitis bacteriana. Por ejemplo, en Argentina, según indica el Ministerio de Salud de la Nación, la vacuna antimeningocócica conjugada tetravalente (ACYW) es la que se encuentra en el Calendario Nacional de Vacunación para proteger contra las infecciones graves causadas por meningococo (enfermedad meningocócica invasiva) y sus potenciales complicaciones.

La vacunación no solo reduce el riesgo de contraer la meningitis, sino que también salva vidas al evitar las complicaciones graves que pueden resultar de esta enfermedad.

En un mundo donde las enfermedades prevenibles aún representan una amenaza significativa, la conciencia y el acceso a las vacunas son las principales herramientas para asegurar que los niños puedan vivir un futuro lleno de posibilidades, sin el temor de perder lo más valioso: su salud.

EN ARGENTINA

En Argentina, la meningitis bacteriana es una de las mayores preocupaciones en términos de salud infantil. De acuerdo con los últimos datos del Instituto Malbrán, el serogrupo B del meningococo es actualmente el más prevalente. Este tipo de meningitis es particularmente peligroso debido a su rápida progresión y a la dificultad para detectarla en las primeras etapas, ya que sus síntomas iniciales –fiebre, rigidez en el cuello, dolor de cabeza– se confunden fácilmente con otras afecciones.

En 2022, la incidencia de la Enfermedad Meningocócica Invasiva (EMI), causada por el meningococo, aumentó en más de 100% Argentina en comparación con el año anterior, y la tendencia se ha mantenido en 2023. La OMS advierte que la meningitis meningocócica no solo afecta a los países en desarrollo, sino que puede presentarse en cualquier lugar, aunque el cinturón africano de la meningitis, una franja de países en el África subsahariana, es particularmente vulnerable a epidemias masivas.

EL MÁS PELIGROSO

La meningitis puede ser causada por diversos microorganismos, como bacterias, virus, hongos y parásitos. Sin embargo, el tipo más peligroso y con mayor tasa de letalidad es la meningitis bacteriana.

Entre las bacterias que la causan, las más comunes son el meningococo (Neisseria meningitidis), el neumococo (Streptococcus pneumoniae) y el Haemophilus influenzae. Cada una de estas bacterias puede desencadenar brotes, especialmente en lugares donde las personas conviven en cercanía, como campamentos, centros estudiantiles o militares, lo que facilita su transmisión a través de gotículas respiratorias y secreciones de la garganta.

Salud convoca a padres de familia a proteger a sus hijos con la pentavalente

El Viceministerio de Promoción y Vigilancia Epidemiológica reiteró este mes la convocatoria a los padres de familia de garantizar la protección de sus hijos contra la tosferina, con las cinco dosis de la vacuna ante un repunte de casos de la enfermedad en el país.

“En los últimos días hemos encontrado un repunte de casos, empezaron a aparecer nuevos casos y preocupa a todo el sistema de salud para mantener la vigilancia epidemiológica y hacer que los niños, sobre todo los menores de 5 años, puedan recibir sus esquemas completos. Esta dificultad de no tener vacunas con esquema completo es lo que determina la aparición de estas enfermedades”, explicó el viceministro de Promoción y Vigilancia Epidemiológica, Max Enríquez, en una entrevista con Bolivia Tv.

La vacuna pentavalente protege a los niños contra la tosferina, la difteria, tétanos, hepatitis B, neumonías y meningitis. Se deben aplicar cinco dosis.

Según el viceministro, en el país, en 2022, se registraron 237 casos, la mayoría en Santa Cruz; en 2023, unos 840; y en 2024, 26 hasta la semana epidemiológica 49. Sin embargo, si bien hay una disminución de casos, en Bolivia no se erradicó la enfermedad y si los niños no reciben la vacuna están en riesgo de contraer la misma.

“Al no tener casos, por ejemplo, de sarampión, de polio, los padres consideran: ‘Para que vamos hacer vacunar a los niños? pero es una falsa percepción que se tiene de la vacunación. Todavía no hemos llegado al punto de la erradicación de enfermedades. Esto es una responsabilidad de los padres de familia, que no la están asumiendo”, cuestionó.

De acuerdo con los datos oficiales, la cobertura de la vacuna pentavalente, que protege al menor contra la tosferina, entre otras enfermedades, en su primera dosis alcanzó al 60,9% a noviembre de este año; en tanto, la segunda dosis llegó al 57,8% y la tercera dosis al 54,5%.

La tosferina denominada también coqueluche se caracteriza por una tos seca intensa, se transmite mediante gotículas salivales. Ante síntomas de la enfermedad, se debe llevar al menor a un centro de salud para que reciba el tratamiento más adecuado.