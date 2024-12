Dos partidos abrirán la fecha 27 del Clausura este lunes

Un par de horas más tarde, se jugará el segundo y último partido del día, pero no de la fecha. A las 19:30, en el estadio Olímpico Patria de Chuquisaca, Independiente enfrentará a Universitario de Vinto.

Los capitalinos todavía mantienen la esperanza de pelear por una clasificación a un torneo internacional en las últimas cuatro fechas, aunque su destino ya no depende únicamente del desempeño del equipo dirigido por Marcelo Robledo.

Independiente ha mostrado una mejora en su rendimiento en las últimas jornadas, pero no lograron consolidar esa mejoría como visitantes. En su último partido, sufrieron una derrota ante Nacional. Independiente no solo necesita ganar los 12 puntos en disputa, sino que también debe esperar que Blooming no sume ningún punto hasta el final del torneo.