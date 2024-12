EE.UU. y Reino Unido atacan objetivos en la capital de Yemen

El canal Al Mayadeen afirma que se trata de la segunda ronda de ataques contra Yemen en menos de 24 horas, ya que en la noche del lunes su corresponsal reportó impactos en áreas al sur de la ciudad portuaria de Hodeida. El medio afirma que uno de los impactos se dio en el parque 21 de Septiembre, donde, en el pasado, tenía sus cuarteles la 1.ª División Acorazada del Ejército de Yemen.

Un corresponsal del canal Al Masirah TV en Saná ha confirmado que se produjeron 10 explosiones en el barrio de Al Thawra (el denominado Complejo 22 de Mayo) y dos explosiones en las instalaciones de Al Ardi, en el barrio de Al Safiya.

New scenes of raids on the center of the Yemeni capital Sana’a#Yemen The aggression launched 10 raids on the 22nd May Complex and two raids on the Al-Ardi Complex pic.twitter.com/SbF0nI4DSX

— Yasser alkhader (@AlkhaderYasser) December 31, 2024