EEUU: «Algo extraño está ocurriendo»; un alcalde de Nueva Jersey advirtió sobre la presencia de drones misteriosos

Otros funcionarios locales y residentes también cuestionan a las agencias federales por la falta de respuestas claras sobre los avistamientos, que han provocado incluso cierres de aeropuertos

Autoridades del FBI y el DHS utilizan tecnología de detección para investigar los avistamientos de drones en Nueva Jersey y Nueva York. (Captura TikTok/@mikewasil-ashleycolle)





Fuente: infobae.com

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Las autoridades en Nueva Jersey emitieron una advertencia a la población para que no intente actuar por su cuenta contra drones sospechosos, tras un aumento de avistamientos en la región que ha generado preocupación entre los residentes y funcionarios locales. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Policía Estatal de Nueva Jersey informaron el lunes sobre los riesgos asociados a apuntar láseres o disparar contra aeronaves no tripuladas, conocidas como sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS).

En un mensaje de video difundido por el FBI en Newark, Nelson Delgado, agente especial interino a cargo, señaló: “Estamos preocupados de que las personas tomen medidas por su cuenta y disparen a aeronaves. Este acto, además de ser ilegal, representa un peligro increíble para los pilotos y pasajeros de esas aeronaves”, citó ABC News.

El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han desplegado cámaras infrarrojas y tecnología de detección de drones en las áreas de Nueva Jersey y Nueva York para investigar los avistamientos. Según un funcionario de seguridad, la mayoría de las fotos y videos revisados hasta ahora muestran aeronaves tripuladas, no drones. Sin embargo, las autoridades enfrentan otro problema: la sobreinformación de avistamientos, muchos de los cuales resultan ser falsos o repetidos.

Matthew Murello, alcalde de Washington Township, pide más transparencia sobre los drones que sobrevuelan áreas rurales. (Brian Glenn/TMX/AP)

Pese a estas aclaraciones, los informes han generado inquietud entre los residentes. Matthew Murello, alcalde de Washington Township, expresó su frustración durante una entrevista con “Good Morning America”. “Sabemos que los drones pueden ser utilizados de manera agresiva. Pueden transportar cargas útiles y realizar acciones peligrosas”, dijo. Murello también cuestionó las declaraciones oficiales que minimizan los riesgos, calificándolas de insuficientes para calmar a la población.

El FBI reiteró que es ilegal disparar a drones. Los responsables podrían enfrentar multas de hasta 250.000 dólares y penas de hasta 20 años de prisión. Además, las autoridades advirtieron sobre los riesgos que representan tanto los restos de drones como los disparos al aire.

Sin embargo, algunos líderes locales, incluido el alcalde Murello, han pedido autorización para derribar al menos uno de estos drones y esclarecer su origen. “Tenemos la tecnología para hacerlo, pero no tenemos permiso”, aseguró el alcalde, sugiriendo que la falta de acción es “absurda”.

La Casa Blanca descarta riesgos para la seguridad nacional ante los recientes reportes de drones en la región este de EE. UU. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Respuestas contradictorias entre autoridades

Mientras el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, negó que el gobierno esté ocultando información sobre los drones y aseguró que no representan amenazas para la seguridad nacional, otros funcionarios locales, como el alcalde Murello, insisten en que “algo extraño está ocurriendo”.

El alcalde indicó que, en reuniones recientes con agencias federales, no se les ofrecieron explicaciones claras sobre por qué algunos drones operan sin emitir frecuencias de radio o usar transpondedores, lo cual es obligatorio por ley durante vuelos nocturnos. Además, Murello afirmó haber visto personalmente drones que describió como helicópteros de rotores múltiples sobrevolando áreas rurales, lo que contradice la versión oficial de que muchos avistamientos corresponden a aeronaves tripuladas.

Por su parte, el Pentágono también minimizó las preocupaciones, con el secretario de prensa, el mayor general Pat Ryder, declarando el lunes que los drones detectados cerca de instalaciones militares “en su mayoría no representan una amenaza física ni afectan las operaciones”.

Cámaras infrarrojas y otras tecnologías son desplegadas por el FBI para determinar el origen de los avistamientos de drones (MartyA45_ /TMX/AP)

Drones y seguridad aérea

Los incidentes han tenido repercusiones directas en la seguridad aérea. La actividad de drones provocó el cierre temporal de pistas en el Aeropuerto Internacional Stewart, en Nueva York, el viernes pasado, según reportó NBC News. En otro caso, el espacio aéreo sobre la Base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson, en Ohio, fue cerrado durante cuatro horas debido a incursiones de drones, aunque las autoridades aseguraron que no hubo impacto en las operaciones ni en los residentes.

La creciente preocupación ha llevado a senadores como Chuck Schumer y Kirsten Gillibrand, de Nueva York, y Cory Booker y Andy Kim, de Nueva Jersey, a solicitar reuniones con el FBI, la Administración Federal de Aviación (FAA) y el DHS para discutir las actividades de drones en la región.

Con la investigación en curso, las autoridades continúan analizando miles de pistas recibidas sobre drones en el área. Según un funcionario del FBI, de las cerca de 5.000 denuncias recibidas, menos de 100 han resultado en pistas creíbles para su seguimiento. Mientras tanto, la incertidumbre persiste entre los residentes y líderes locales.