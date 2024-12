EEUU: Condenan a cadena perpetua a una mujer por encerrar a su pareja en una valija y dejarlo morir

Fuente: https://actualidad.rt.com

Una mujer fue sentenciada a prisión perpetua por la muerte de su pareja, quien falleció encerrado en una valija en su casa de Winter Park, un suburbio de Orlando, Florida (EE.UU.). Durante el juicio rechazó un acuerdo de culpabilidad ofrecido por los fiscales, que implicaba pasar 15 años de cárcel.

El juez de distrito Michael Kraynick emitió el fallo este lunes en el que estableció la pena para Sarah Boone, de 47 años. Durante el proceso, un jurado ya había establecido el 25 de octubre pasado que la mujer era culpable del asesinato en segundo grado de Jorge Torres Jr., de 42.

En su defensa, Boone expresó que durante años había sido víctima de violencia, por lo que había actuado en defensa propia. «Me perdono por haberme enamorado de un monstruo. Traté de romper el hechizo. Nunca dejé de amarlo», dijo y agregó: «No quise que esto sucediera. Perdóname Jorge. Perdónenme familia Torres».

El crimen

La investigación de la muerte de Torres Jr. comenzó el lunes 24 de febrero de 2020. Ese día Boone llamó a emergencias y cuando los agentes llegaron a su domicilio encontraron muerto al hombre. La mujer dijo que estaban jugando al escondite y pensaron que sería divertido que el hombre se escondiera en una valija.

Además, al ser interrogada, declaró que habían estado bebiendo alcohol y que ella se fue a su habitación a dormir. Horas más tarde, cuando despertó, abrió la valija, pero Torres Jr. ya no respondía ni tenía signos vitales. «No sé qué pasó. Tenía sangre que salía de su boca. Estaba morado», afirmó.

Pese a sus explicaciones, los videos hallados en su teléfono celular demostraron que la situación no había sido accidental. «¡Sarah, no puedo respirar!», le gritó en varias oportunidades el hombre, según se comprobó a través de las imágenes. «Decidió mantenerlo en la maleta cuando él le dijo que no podía respirar para aterrorizarlo. Luego lo golpeó con un bate de béisbol«, afirmó el fiscal William Jay en el reporte judicial. Boone fue acusada de asesinato en segundo grado y detenida, por lo que al momento de la sentencia llevaba 58 meses en prisión.

«Eso es lo que haces cuando me estrangulas», dijo la mujer en uno de los videos y agregó: «Eso es lo que siento cuando me engañas».