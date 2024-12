EEUU: Identificaron a una joven de 15 años como autora del tiroteo en escuela de Wisconsin que dejó tres muertos

El incidente también dejó seis personas heridas, dos de ellas en estado crítico. Todas las víctimas fueron trasladadas a hospitales cercanos, y algunas ya han recibido el alta

Una joven de 15 años fue identificada como la autora del tiroteo en una escuela de Wisconsin que dejó tres muertos





La Policía de Wisconsin, identificó a Natalie Rupnow, de 15 años, como la autora del tiroteo ocurrido este lunes en la escuela Abundant Life Christian School, en Madison, donde murieron un profesor, un estudiante y la propia atacante.

La joven se disparó a sí misma y fue declarada muerta mientras era trasladada al hospital, según informó el jefe de policía Shon Barnes. El incidente dejó además seis heridos, dos de ellos en estado crítico.

El tiroteo comenzó poco antes de las 11:00, hora local, y generó pánico entre los alumnos y el personal educativo. Una llamada al 911 de una estudiante de segundo grado permitió que los equipos de emergencia llegaran al lugar apenas tres minutos después del primer aviso.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a “múltiples víctimas heridas por arma de fuego”. Entre los heridos se cuentan cuatro personas con lesiones leves y dos estudiantes cuya condición es crítica. Todos fueron trasladados a hospitales cercanos, donde algunos han recibido el alta. La policía bloqueó las carreteras cercanas y la escena fue asegurada con el apoyo de agentes federales.

“Cada niño, cada persona en ese edificio es una víctima y lo será para siempre”, afirmó Barnes en una rueda de prensa. Añadió que las autoridades están trabajando para entender lo que ocurrió.

La directora de relaciones escolares de Abundant Life Christian School, Barbara Wiers, destacó la actuación de los estudiantes durante el incidente.

“Se manejaron magníficamente”, aseguró. Explicó que, en ejercicios de seguridad realizados al inicio del ciclo escolar, siempre se les avisa que se trata de un simulacro, algo que no ocurrió en esta ocasión. “Cuando escucharon ‘Lockdown, lockdown’, supieron que era real”, señaló Wiers.

La escuela tiene aproximadamente 420 estudiantes desde preescolar hasta secundaria. Aunque no cuenta con detectores de metales, utiliza cámaras y otros mecanismos de seguridad. La institución pidió oraciones a través de una publicación en su cuenta de Facebook.

El motivo detrás del tiroteo aún no se ha esclarecido. Las autoridades señalaron que no está claro si las víctimas fueron atacadas de manera intencionada.

“No sé por qué suceden estas cosas, y siento que si supiéramos por qué, podríamos detenerlas”, afirmó Barnes.

La policía está trabajando junto al padre de la atacante y otros familiares, quienes han mostrado disposición para colaborar. Además, se realizó una inspección en la residencia de Rupnow como parte de la investigación.

Una fuente de las fuerzas de seguridad indicó a la agencia The Associated Press que el arma utilizada en el ataque fue una pistola 9 mm. La fuente, que habló bajo condición de anonimato, señaló que la investigación sigue en curso y que aún no se han dado a conocer detalles adicionales sobre cómo la joven accedió al arma.

La alcaldesa de Madison, Satya Rhodes-Conway, se refirió al tiroteo durante una comparecencia pública.

“Debemos hacer mejor las cosas en el país y en la sociedad para evitar la violencia armada”, afirmó. La alcaldesa también informó sobre la disponibilidad de líneas de ayuda en salud mental para apoyar a los afectados por la tragedia.

“Esperaba que este día nunca llegara a Madison”, expresó.

Por su parte, el presidente Joe Biden hizo un llamado a través de un comunicado para implementar reformas en las leyes de armas.

“No podemos aceptar la violencia sin sentido que traumatiza a los niños, sus familias y que destruye comunidades enteras”, declaró. El mandatario instó al Congreso a aprobar verificaciones universales de antecedentes, una ley nacional de alerta temprana y mayores restricciones para la posesión de armas.

Biden también se comunicó con el gobernador de Wisconsin, Tony Evers, y la alcaldesa Rhodes-Conway, ofreciendo el apoyo federal necesario.

El gobernador Evers calificó de “inconcebible” que un estudiante o maestro acuda a su escuela y no regrese a casa.

Una comunidad afectada

La evacuación de los estudiantes y la reunificación con sus familias se llevó a cabo en un centro de salud a un kilómetro del colegio. Los padres llegaron al lugar con evidente preocupación, abrazando a sus hijos y brindándoles consuelo.

Bethany Highman, madre de una estudiante, relató su reacción al enterarse del tiroteo.

“En cuanto ocurrió, el mundo se detuvo por un minuto. Nada más importa. Solo corres hacia la puerta para estar con tus hijos”, expresó.

La escuela aún no ha definido si retomará las clases antes del receso invernal. Wiers informó que el personal planea reunirse durante la semana para ofrecer apoyo a la comunidad escolar.

“Nuestro objetivo es brindar oportunidades para que los estudiantes se reconecten como comunidad”, indicó.

El tiroteo en Madison se suma a una lista de ataques en escuelas que han golpeado a Estados Unidos en los últimos años. Entre los más recordados se encuentran la masacre en Sandy Hook (Connecticut) en 2012, donde murieron 26 personas; el ataque en Parkland (Florida) en 2018, que dejó 17 fallecidos; y el tiroteo en Uvalde (Texas) en 2022, donde perdieron la vida 21 estudiantes y maestros.

Este tipo de eventos ha generado intensos debates sobre el control de armas en el país. Sin embargo, no se han aprobado medidas a nivel federal que busquen prevenir estos incidentes. Datos del Kaiser Family Foundation (KFF), una organización especializada en temas de salud, indican que las armas de fuego fueron la principal causa de muerte entre niños y adolescentes en Estados Unidos durante 2020 y 2021.