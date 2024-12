El Alto: Denuncian que minibuses ya están cobrando Bs 2 en las noches y continúan con el trameaje

Fuente: Unitel

Los vecinos de El Alto denunciaron este jueves que los minibuses están cobrando Bs 2, pese a que esa tarifa no fue aprobada por la Alcaldía. A esto se suma que los conductores aplican el trameaje por lo que para llegar a sus hogares deben pagar más de lo que establece las leyes y normas.

“Es demasiado el trameaje. A partir de las 6 de la tarde es 2 bolivianos el pasaje, esto ya no conviene. Tenemos que tomar varios autos para llegar a nuestra casa”, dijo la entrevistada por UNITEL.

Además, otro problema que afrontar los alteños es el trameaje que también fue impuesto por los choferes. Las personas dicen que ninguna línea de minibuses cumple su ruta de parada a parada.

“Nos llevan de un lugar a otro, y luego tenemos que pagar otro pasaje. Ni siquiera es desde la Ceja hasta la parada, hay que tomar como tres movilidades para llegar a un determinado punto”, denunció una usuaria del cruce Villa Adela.

Ante este problema, las juntas vecinales de la urbe alteña recordaron que los propios choferes se comprometieron a cobrar Bs 1,50 en todas sus rutas con la condición de eliminar el trameaje, sin embargo, este acuerdo dejó de cumplirse, dijo el dirigente Eduardo Quispe.

“Nosotros hemos tenido un convenio (con los choferes) en mes de mayo para pagar 1,50. Ahí se ha determinado que se tiene que eliminar los trameajes. Tenemos que ser conscientes, no pueden abusar, no ha subido la gasolina o GNV, no podemos argumentar con problemas de la canasta familiar”, dijo Quispe.