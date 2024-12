El diputado Astorga pide la militarización y el retorno de la Policía Boliviana al trópico de Cochabamba

Asegura que se debe retomar el control de esa región que es el bastión del expresidente Evo Morales

Boris Bueno Camacho / La Paz

Ante diferentes hechos delincuenciales sucedidos en el trópico de Cochabamba, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Alberto Astorga, pedirá la militarización y el retorno de la Policía Boliviana a esa región, donde se presentaron varios asesinatos de personas en las últimas semanas que muestra la posible presencia de sicarios, además que -dijo- se necesita retomar la lucha contra el narcotráfico en la que denominó como la ‘republiqueta’ del Chapare.

La pasada jornada, un hombre fue acribillado en la población de Ivirgarzama, en el municipio de Puerto Villarroel, la víctima estaba a bordo de su vehículo con otra persona cuando fue abatido a tiros por unos sujetos que iban en una camioneta. Según los primeros indicios, hubo una discusión previa a los disparos contra la víctima, quien perdió la vida rumbo al hospital. La Policía trabaja para identificar a la víctima, sí también, ubicar a los presuntos asesinos y al acompañante.

“Ese es otro ajuste de cuentas en el Chapare, que se ha convertido en una nueva republiqueta, es una demostración de que este lugar es un refugio de narcotraficantes y refugio de sicarios, en ese contexto, con más razón exigimos que exista una militarización del Chapare, como diputado nacional enviaré una Minuta de Comunicación exigiendo la militarización y la intervención de los policías, es hora de limpiar el Chapare, porque cada vez existen ajustes de cuentas, gente acribillada y eso no se puede tolerar más en el país”, refirió.

Las oficinas de la Policía en Ivirgarzama y otros municipios de esa región no tienen efectivos. Foto: Opinión

El asambleísta de CC se mostró contrariado por la ausencia de efectivos del orden en esa región cochabambina, quienes se vieron obligados a replegarse después de haber sido agredidos y recibir amenazas de los pobladores tras un supuesto atentado en contra de Evo Morales, el pasado 27 de octubre del año en curso; en consecuencia, afirmó que el Estado debe recuperar ese territorio en el que ‘gobierna Evo Morales sin ningún tipo de control’.

“Además de la militarización del Chapare, tienen que haber investigaciones directas al presidente de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, (sobre) su complicidad y nexos con el narcotráfico, que hacen que permita estos actos ilícitos en este lugar que no tiene ningún tipo de control; claramente, la gente del Chapare está conectada con los narcotraficantes, estos grupos sociales del Movimiento al Socialismo (MAS) coordinan con los narcotraficantes, por eso no quieren que entre la policía, no quieren que entren los militares”, dijo.

En tal sentido, Astorga informó que la minuta anunciada será dirigida al ministro de Defensa, Edmundo Novillo, para que disponga el control militar en ese territorio que evite nuevos hechos de sangre, además, para garantizar el trabajo que deben cumplir el Ministerio Público y la Policía Boliviana en las investigaciones del caso referido y otros sucedidos en las pasadas semanas en esa región que ya cumplió cinco semanas sin la presencia de los uniformados.

El diputado de CC Alberto Astorga. Foto: captura pantalla

El pasado 13 de noviembre, se produjo un quíntuple asesinato ocurrido en la localidad de Pucamayu, municipio de Villa Tunari. la Policía se encuentra trabajando en la captura de los implicados ya que solo el autor de los disparos está detenido Las autoridades identificaron a cinco personas presuntamente involucradas en los hechos: Juan Almaraz S. y Raúl Almaraz Ch., padre y hermano de Ernesto, así como Juan Cáceres R., Sergio Paco A. y Álvaro Ticona.

Asimismo, según denuncias de personas de esa provincia a través de las redes sociales, el 7 de noviembre, una pareja fue acribillada en el municipio de Entre Ríos, también en la región del trópico cochabambino; sin embargo, la Policía se vio impedida de iniciar la investigación debido a que los uniformados se replegaron del trópico por falta de garantías. El hecho se habría registrado en esa fecha, cuando unos hombres llegaron donde se encontraban las víctimas, abrieron fuego y huyeron del lugar.