El escenario toma forma para las presidenciales y surgen protagonistas

El 10 de agosto de 2025 la ciudadanía elegirá nuevo presidente, pero los candidatos ya se empezaron a perfilar este año. Entre ellos aparece Manfred Reyes Villa.

Fuente: Opinión

El escenario político se configura, rumbo a las Elecciones Presidenciales 2025 en Bolivia.

Mientras el oficialismo continúa dividido y la oposición aboga por unidad, el Órgano Electoral sugirió una “cumbre por la democracia” de modo que los actores políticos se comprometan a “blindar” el proceso y no se repita lo de las judiciales.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En medio de todo, está gestión se empezaron a perfilar los protagonistas de los próximos comicios.

FRENTE UNIDO

El 18 de diciembre, a dos meses de la fecha límite para oficializar las candidaturas, los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga, el gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho y el empresario Samuel Doria Medina, proclamaron un pacto denominado “Unidad de la Oposición Democrática”, para enfrentar al Movimiento Al Socialismo (MAS) en los próximos comicios.

El candidato, explicaron, será definido en bloque y contará con el apoyo de todas las fuerzas y liderazgos aliados.

“Bolivia está en un momento decisivo de su historia”, indicaba el acuerdo leído por Mesa, refiriéndose a la actual crisis, producto de “18 años de desgobierno del MAS, conducido irresponsablemente por Evo Morales y Luis Arce”.

El acuerdo se dio un día después de que Tuto oficializara su candidatura junto al Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) y Mesa sugiriera una traición a la anterior alianza establecida entre el FRI y Comunidad Ciudadana (CC), con miras a las elecciones de 2020.

Dejando ese impase atrás, Mesa reiteró ahora cada líder de oposición está dispuesto a “renunciar a sus aspiraciones políticas personales en favor del bien mayor”.

¿Posibles acompañantes de fórmula? Reyes Villa indicó que aún no tienen nombres.

“El país ya no está para aventuras, experimentos, laboratorios”, expresó el Alcalde de Cochabamba , recordando su amplia experiencia política, lo que garantiza su “certificado de gestión”. Asimismo, dio pistas de su propuesta, que contemplaría un nuevo modelo económico para Bolivia, reducir ministerios, contratar a la “mejor gente del país”, y un gobierno sin “presos políticos”. “No nos vamos a vengar de nadie”, aseguró.

EVA COPA

Cochabamba gastronomía

Casi al cierre del año, Eva Copa confirmó la creación de Movimiento de Renovación Nacional (Morena) un nuevo partido “de alcance nacional” que promoverá la inclusión ciudadana.

“No puede ser que siempre los mismos dueños del partido y jefes controlen todo: ‘Yo soy el dueño y me corresponde tener la presidencia, yo soy el dueño y me corresponde poner los candidatos’”, refirió la ex presidenta de la Cámara de Senadores de Bolivia, en referencia a la insistencia de algunas figuras en continuar persiguiendo la silla presidencial.

Al ser consultada sobre una postulación personal, la Alcaldesa de la ciudad de El Alto descartó tal interés, resaltando que aún no es el momento. “Ahora, no; es muy prematuro hablar de candidaturas”, explicó.

Otros nombres que han sonado este 2024 como posibles candidatos fueron: Branko Marinkovic, Vicente Cuéllar Téllez (rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno) el capitán dado de baja de la Policía, Edmand Lara (quien firmó una alianza con el excandidato presidencial Chi Hyun Chung) y José Carlos Sánchez Berzaín, representante del Frente Conservador Liberal Boliviano.

A propósito, el líder del partido Movimiento Demócrata Social, Rubén Costas informó que su sigla definirá el próximo año a qué alianza apoyarán.