La Casa Blanca proclamó el día de los actos conmemorativos como “Día Nacional de Luto” en todo Estados Unidos y convocó a sus ciudadanos a rendir homenaje al legado del ex mandatario demócrata. Además, dispuso que la bandera ondee a media asta en todos los edificios y terrenos públicos del país

El ex presidente Jimmy Carter recibirá un solemne funeral de Estado en el Capitolio el próximo 9 de enero (REUTERS/Ammar Awad)





(Con información de AFP) => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Fuente: infobae.com

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, programó para el próximo jueves 9 de enero el funeral de estado del ex presidente Jimmy Carter, quien murió este domingo a los 100 años tras varios meses bajo cuidados paliativos. Las exequias se realizarán en la capital estadounidense, a solo once días de la toma de posesión del presidente electo, Donald Trump.

En una proclamación oficial, Biden designó el día del funeral como un “Día Nacional de Luto en todo Estados Unidos”, instando a los ciudadanos a rendir homenaje al legado del ex presidente Carter. Asimismo, ordenó que la bandera de los Estados Unidos ondee a media asta en la Casa Blanca y en todos los edificios y terrenos públicos del país.

“Hago un llamado al pueblo estadounidense a que se reúna ese día en sus respectivos lugares de culto para rendir homenaje a la memoria del presidente James Earl Carter, Jr.”, dijo Biden.

“Invito a los pueblos del mundo que comparten nuestro dolor a que se unan a nosotros en esta solemne celebración”, agregó.

Carter, quien fue el 39° presidente de Estados Unidos y el mandatario que más tiempo vivió en la historia del país, se encontraba en su residencia en Plains, Georgia, recibiendo cuidados paliativos desde febrero de 2023. El ex presidente padecía un melanoma avanzado, que se había extendido a su hígado y cerebro.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, programó para el próximo jueves 9 de enero el funeral de estado del ex presidente Jimmy Carter, quien murió este domingo a los 100 años tras varios meses bajo cuidados paliativos (REUTERS/Ken Cedeno)

Durante su mandato entre 1976 y 1981, Carter lideró con un enfoque centrado en los derechos humanos, pero su presidencia estuvo marcada por desafíos internos, como la crisis energética, y externos, como la toma de rehenes en Irán. Más allá de su tiempo en la Casa Blanca, Carter dejó un legado duradero como activista por la paz y la vivienda digna, en particular a través de su trabajo con la organización Habitat for Humanity.

En un mensaje televisado desde St. Croix, en las Islas Vírgenes estadounidenses, donde pasa vacaciones con su familia, Biden recordó a Carter como un “amigo querido” y un ejemplo de vida.

“Jimmy Carter es un modelo de lo que significa vivir una vida con significado y propósito”, dijo el mandatario.

Biden calificó al ex presidente como un “líder notable” cuya vida estuvo definida “por hechos y no por palabras”. Además, añadió que Carter no pertenece únicamente a “una era pasada”, sino que su influencia trasciende el tiempo.

“Todos haríamos bien en ser un poco más como Jimmy Carter”, concluyó.

La Casa Blanca proclamó el día de los actos conmemorativos como “Día Nacional de Luto” en todo Estados Unidos y convocó a sus ciudadanos a rendir homenaje al legado del ex mandatario demócrata. Además, dispuso que la bandera ondee a media asta en todos los edificios y terrenos públicos del país (REUTERS/Tom Brenner)

Detalles del funeral

El funeral de estado será parte de una serie de homenajes que se extenderán por varios días y que incluirán eventos públicos en Atlanta y Washington, según el Centro Carter. Aunque los detalles específicos aún están por definirse, Biden adelantó que “se llevará a cabo un importante servicio formal en Washington, D.C.”

Se espera que Carter sea velado en el Capitolio de los Estados Unidos, donde podría recibir el honor de “reposar en capilla ardiente” en la Rotonda del Capitolio, un privilegio reservado a ex presidentes y figuras prominentes del país. Doce ex mandatarios han recibido este homenaje, siendo el más reciente George H.W. Bush en 2018.

Tras los servicios en Washington, Carter será enterrado en una ceremonia privada en su ciudad natal de Plains, Georgia, tal como lo confirmó el Centro Carter. Este será el cierre de un funeral de estado tradicional, que incluye tres etapas: ceremonias en su lugar de origen, actos oficiales en Washington con la participación de unidades militares de honor, y finalmente la inhumación en el estado elegido por el propio Carter en vida.

Tras los servicios en Washington, Carter será enterrado en una ceremonia privada en su ciudad natal de Plains, Georgia, tal como lo confirmó el Centro Carter (REUTERS/Elijah Nouvelage)

A los servicios asistirán líderes políticos y figuras destacadas tanto de Estados Unidos como del extranjero. Se espera la presencia de los ex presidentes Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump, y sus respectivas esposas.

Además, se anticipa la participación de dignatarios internacionales, similar a los funerales de estado previos. Durante los actos por George H.W. Bush, asistieron líderes como el entonces príncipe Carlos, ahora rey del Reino Unido, el rey Abdalá II de Jordania y el ex primer ministro británico John Major, quienes podrían también rendir tributo a Carter.