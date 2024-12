El lenguaje misterioso en una antigua tabla de piedra desconcierta a los arqueólogos

Tres años después de su descubrimiento, aún continúa el misterio de la inscripción Bashplemi. La complejidad del grabado sugiere avanzadas habilidades artesanales. El método empleado sorprende a los investigadores por su precisión

Los investigadores dicen que es probable que esta tabla se remonte a la Edad del Bronce Tardío o a la Edad del Hierro Temprana (Journal of Ancient History and Archaeology)





Fuente: infobae.com

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En 2021, un hallazgo arqueológico cerca del lago Bashplemi, en Georgia, reveló un artefacto que ha desconcertado a expertos de todo el mundo. Según el reciente estudio publicado en el Journal of Ancient History and Archaeology, se trata de una tablilla de basalto, de tamaño similar a un libro, contenía 60 símbolos grabados, de los cuales 39 son distintos.

La inscripción, conocida como inscripción Bashplemi, ha desafiado las capacidades de interpretación de arqueólogos y lingüistas, ya que presenta un sistema de escritura completamente desconocido, pero con posibles conexiones con más de 20 alfabetos antiguos. A pesar de que han pasado más de tres años desde el descubrimiento, el mensaje exacto de la tablilla sigue sin descifrarse, dejando en el aire interrogantes sobre su origen y significado.

Descubrimiento y características del artefacto

Según explicó el medio Arkeonews, el pasado jueves 5 de diciembre, la tablilla Bashplemi fue desenterrada en una región arqueológicamente rica, situada cerca del lago Bashplemi en la meseta volcánica de Georgia, una zona conocida por sus hallazgos históricos. La tablilla está hecha de basalto, una roca volcánica particularmente dura, lo que ha generado asombro debido a la dificultad de trabajar con este material en épocas antiguas. Los arqueólogos creen que el autor de la inscripción utilizó una herramienta especializada para grabar los símbolos. Para ello, se habría utilizado un taladro cónico para marcar los contornos de cada símbolo y, posteriormente, una herramienta con punta lisa y redondeada para unir las líneas.

El artefacto, de tamaño similar a un libro, presenta siete líneas horizontales que contienen los 60 caracteres, algunos de los cuales podrían ser números o signos de puntuación, debido a su frecuencia de aparición. La tablilla mide aproximadamente 20 centímetros de largo por 15 centímetros de ancho, con una calidad de grabado que refleja un alto nivel de destreza artesanal. Este hecho resulta significativo para la región y la época, ya que las habilidades necesarias para grabar en basalto son impresionantes, especialmente cuando se compara con otros hallazgos de la misma era.

Contexto histórico y arqueológico

El hallazgo de la tablilla Bashplemi tiene lugar en un área con una rica historia arqueológica. El lago Bashplemi se encuentra en una meseta volcánica rodeada de colinas, lo que ha facilitado la preservación de artefactos antiguos. En el pasado, la zona ha sido testigo de importantes descubrimientos, como fragmentos de cráneos de homínidos de 1.8 millones de años, lo que sugiere que esta región ha sido habitada desde tiempos prehistóricos.

Aunque los arqueólogos no han podido datar con precisión la tablilla, elementos encontrados en la misma área, como fragmentos de cerámica y un mortero de piedra, apuntan a que el artefacto podría pertenecer al primer milenio a. C., durante la Edad del Bronce Tardía o la Edad del Hierro Temprana. Estos hallazgos adicionales proporcionan un contexto temporal en el que los símbolos podrían haber tenido un significado específico, aunque la falta de una datación exacta hace que la interpretación sea aún más compleja.

Características del sistema de escritura

Representación gráfica de los caracteres de las inscripciones bashplemi y su numeración (Journal of Ancient History and Archaeology)

El aspecto más intrigante de la tablilla Bashplemi es, sin duda, su sistema de escritura. Los expertos han identificado 60 caracteres grabados, de los cuales 39 son distintos entre sí. Aunque algunos de los símbolos presentan similitudes con otros sistemas de escritura antiguos, aún no se ha podido vincular este conjunto de caracteres con ningún idioma o cultura conocida. A lo largo de los años, se han propuesto diversas teorías sobre sus conexiones con alfabetos antiguos.

Por ejemplo, algunos investigadores han notado que ciertos símbolos parecen compartir características con lenguas caucásicas, como las utilizadas por los pueblos de la región del Cáucaso. Otros expertos han encontrado similitudes con los alfabetos fenicios, utilizados en el Mediterráneo oriental, y con los primeros sistemas de escritura protosinaíticos, que datan de alrededor del 1800 a. C. Sin embargo, a pesar de estas coincidencias superficiales, el sistema de escritura de la tablilla no parece corresponder directamente con ninguna cultura en particular. En su lugar, podría representar una forma de escritura aún desconocida, específica de la región en esa época.

Método de grabado

El método de grabado utilizado para crear la inscripción Bashplemi es un detalle técnico que aporta mucha información sobre las habilidades del autor y las herramientas disponibles en esa época. El basalto es una roca extremadamente dura, lo que hace que trabajar con ella sea una tarea compleja. Para lograr grabar los símbolos con precisión, se cree que el autor utilizó una herramienta de taladrado cónico para marcar los contornos de los caracteres. Luego, con una herramienta de punta lisa y redondeada, el autor unió las líneas para formar los símbolos completos.

Este nivel de sofisticación en el grabado sugiere que el escriba tenía un conocimiento avanzado de las herramientas y técnicas de la época, lo que indica una posible sociedad desarrollada que poseía habilidades en la creación de objetos de gran durabilidad. A pesar de que los detalles técnicos del proceso de grabado no pueden ser conocidos con certeza, este aspecto resalta el alto nivel de especialización de la cultura que pudo haber creado la tablilla.

Posibles interpretaciones

Las interpretaciones de la inscripción Bashplemi siguen siendo especulativas, ya que no se ha podido descifrar el significado exacto de los símbolos. No obstante, los investigadores han propuesto algunas hipótesis basadas en el contexto histórico y la propia naturaleza del artefacto. Una de las teorías más aceptadas sugiere que el texto podría estar relacionado con un botín militar, un proyecto de construcción importante o una ofrenda religiosa. La frecuencia de ciertos símbolos, que podrían representar números, sugiere que el texto podría hacer referencia a la cantidad de bienes o personas involucradas en un evento específico.

Otra hipótesis es que la tablilla podría haber sido utilizada para conmemorar un evento militar, dado que las culturas antiguas a menudo utilizaban inscripciones para registrar victorias, tributos o campañas. La idea de que el texto podría ser una ofrenda a una deidad es igualmente plausible, considerando la importancia de los rituales religiosos en muchas culturas antiguas.

Desafíos en la interpretación

Uno de los mayores desafíos en la interpretación de la inscripción Bashplemi es la falta de un vínculo claro con lenguas conocidas. A pesar de las similitudes con otros alfabetos antiguos, como los de las culturas caucásicas, fenicias y protosinaíticas, no se ha podido establecer una conexión directa con ningún idioma documentado. Este hecho ha llevado a los expertos a plantear que la escritura podría ser única de la región o incluso representar una lengua que no ha dejado rastros en otras partes del mundo.

El hecho de que la tablilla esté hecha de un material tan duradero como el basalto agrega otra capa de misterio. Los arqueólogos han teorizado que la inscripción podría haber sido destinada a un propósito ceremonial o conmemorativo, lo que podría explicar la preservación del artefacto. Sin embargo, la falta de un texto paralelo o de contexto histórico detallado hace que la interpretación sea extremadamente difícil.

Importancia del hallazgo

La inscripción Bashplemi tiene una gran relevancia tanto para los estudios de la historia antigua como para el campo de la lingüística histórica. Este artefacto ofrece la posibilidad de descubrir un sistema de escritura completamente desconocido que podría arrojar luz sobre una civilización previamente no documentada o mal comprendida. Si algún día se logra descifrar el texto, el impacto sería significativo, ya que podría ampliar enormemente nuestro conocimiento sobre las culturas que habitaron la región del Cáucaso y sus sistemas de escritura.

A pesar de los desafíos que presenta, la tablilla Bashplemi es un recordatorio de lo mucho que aún nos queda por descubrir sobre las civilizaciones antiguas. La persistencia en el estudio de este artefacto podría, eventualmente, ofrecer respuestas que hoy parecen inalcanzables. Mientras tanto, el misterio sigue vigente, y con cada nuevo hallazgo, los arqueólogos se acercan un paso más a desvelar los secretos de la antigüedad.